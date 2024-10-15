Штучний інтелект може замінити меню налаштувань в смартфонах Samsung Galaxy S

Samsung може замінити меню налаштувань на взаємодію зі штучним інтелектом у смартфонах Galaxy S. Компанія вважає, що ШІ в її смартфонах зможе передбачати потреби користувача, таким чином роблячи меню "Налаштування" зайвою функцією. Про це пише TechRadar з посиланням на корейське медіа ETNews

Samsung вважає, що користувач зможе внести бажані зміни у взаємодії зі штучним інтелектом. До таких коректив відносяться налаштування сповіщень, яскравість екрана та інші базові функції.

Основна увага Samsung при використанні ШІ замість звичайних налаштувань приділяється камері та клавіатурі. Вже зараз смартфони виконують більшість операцій з покращення якості фотографій самостійно. Штучний інтелект може покращити процес користування смартфоном непомітними, але корисними функціями, як автоматичне перемикання в нічний режим.

Що стосується клавіатури, то ШІ може допомогти персоналізувати набір тексту. Автоматичне передбачення слів зазвичай стосується найпоширеніших фраз, але ШІ може змінювати ці елементи так, щоб вони найкраще відповідали стилю письма конкретного користувача.

Делегування ШІ банальних налаштувань смартфона дійсно може виявитись зручним. Автоматизація завдань і передбачення потреб може допомогти смартфонам Samsung зі штучним інтелектом виділитися на тлі все більш переповненого ринку.

Чітких термінів розгортання нових функцій штучного інтелекту не оголошено. Вони можуть бути частиною наступного великого оновлення програмного забезпечення Samsung - One UI 7 на базі Android 15.