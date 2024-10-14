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АНАЛІТИКА

Google хоче зупинити відкриття Play Store для сторонніх магазинів через ризики безпеки Android

17:52 14.10.2024 |

Новини IT

 

Google звернулась до федерального судді Каліфорнії з проханням призупинити рішення, яке змусить компанію відкрити магазину програм Play Store для третіх сторін. Компанія аргументує це тим, що таке рішення може мати ризики для безпеки Android, пише Reuters.

Google звернулась до суду 11 жовтня 2024 року. У заяві йдеться про те, що наказ окружного судді США Джеймса Донато, який набуде чинності 1 листопада, нашкодить компанії та представить "серйозні ризики для безпеки, захищеності та конфіденційність екосистеми Android". Зараз Донато попросили призупинити дію наказу, допоки компанія подає апеляцію.

Нагадуємо, що раніше американський суд визнав Google незаконною монополією у сфері завантаження програм у справі проти Epic Games. Суд зобов'язав компанію дати користувачам можливість завантажувати магазини від інших розробників та не забороняти цим розробникам використовувати альтернативні методи оплати.

Якщо суддя Джемс Донато відмовить компанії у проханні призупинити дію наказу, вона повторно звернеться з цим проханням вже до 9-го окружного апеляційного суду США у Сан-Франциско. Однак зараз очікується, що рішення все ж буде прийняте на користь компанії.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Google
 

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