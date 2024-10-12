Фінансові новини
- |
- 12.10.24
- |
- 01:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
AMD представила Ryzen AI Pro 300 — професійні чипи для ноутбуків з RDNA 3.5 та NPU 55 TOPS
23:54 11.10.2024 |
AMD показала нові процесори Ryzen AI Pro 300, розроблені для бізнес-ноутбуків і корпоративних ПК.
Професійні чипи AI Pro 300 поєднують найновішу мікроархітектуру, передову вбудовану графіку, NPU та сертифіковані для Copiliot+ PC. Процесори мають до 12 продуктивних ядер Zen 5, графічний процесор RDNA 3.5 (до 1024 потокових процесорів) та NPU XDNA 2 із продуктивністю 50-55 TOPS.
AMD Ryzen AI Pro 300 отримали набір функцій для комерційних ПК, таких як віддалене керування, розширені можливості безпеки (шифрування пам'яті, безпечний процес завантаження, безпечний процесор AMD 2.0, TPM 2.0) та хмарне відновлення. Багато з цих функцій мають бути увімкнені програмним забезпеченням, зокрема у Windows, але партнери AMD майже напевно представлять власні програми.
Наразі модельний ряд AMD Ryzen AI Pro 300 складається з трьох процесорів: 12-ядерного Ryzen AI 9 HX Pro 375 (55 TOPS NPU), трохи повільнішого 12-ядерного Ryzen AI 9 HX Pro 370 (50 TOPS) та восьмиядерного Ryzen AI 7 Pro 360. Чипи HX мають TDP до 55 Вт і призначені для високопродуктивних ноутбуків та робочих станцій, тоді як останній може працювати з TDP лише 15 Вт. AMD стверджує, що Ryzen AI 7 Pro 360 пропонує на 9% вищу продуктивність порівняно з Core Ultra 7 165U, а Ryzen AI 9 HX Pro 375 - на 14% швидший.
Нові процесори мають значно вищу загальну та графічну продуктивність порівняно з AMD Ryzen Pro серії 7040 та підтримують можливості Copilot+, які надійдуть із наступним оновленням Windows у листопаді. AMD рекламує живі субтитри та переклад у реальному часі, Cocreator та суперечливу функцію Recall. NPU підтримує різноманітні програми з використанням штучного інтелекту від розробників, які працювали з AMD, наприклад Adobe, Bitdefender, Blackmagic Design, Grammarly тощо.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк подав до Ради законопроєкти про перейменування копійок у шаги
|Більшість контрабандистів зі списку Зеленського вивели з-під санкцій
|«Пільг на крипту не буде»: Гетманцев анонсував оподаткування криптовалюти на початку наступного року
|Рада після ухвалення закону про підвищення військового збору прибрала введення його заднім числом – депутат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|AMD представила Ryzen AI Pro 300 — професійні чипи для ноутбуків з RDNA 3.5 та NPU 55 TOPS
|Tesla Cybercab: автономне роботаксі без керма та педалей з орієнтовною ціною до $30 тис.
|Tesla показала Robovan – автономний фургон для перевезення 20 пасажирів або вантажу
|Intel анонсує процесори Core Ultra 200S та нову десктопну платформу LGA1851
|В США та Канаді Google Maps тепер дозволяє резервувати місце для паркування в додатку
|Компанія Venus Aerospace розробляє літак Stargazer, який здатний розвивати швидкість понад 7,300 км/год
Бізнес
|Представлено Dimensity 9400: новий чип MediaTek для флагманських смартфонів та планшетів
|«Лабораторія Касперського» втратила доступ до Google Play через американські обмеження
|Renault створила водневий універсал з акумуляторною батареєю
|Foxconn будує найбільший у світі завод із випуску чипів Nvidia GB200: «Попит надзвичайно високий»
|TikTok має українськомовних модераторів, які працюють з Європи, – топменеджер
|Renault і Stellantis можуть об'єднатись у новий альянс і створити автомобільний Airbus: подробиці
|Epic виграла суд проти Google: користувачі в США зможуть завантажувати сторонні магазини з Play Store