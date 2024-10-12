AMD представила Ryzen AI Pro 300 — професійні чипи для ноутбуків з RDNA 3.5 та NPU 55 TOPS

AMD показала нові процесори Ryzen AI Pro 300, розроблені для бізнес-ноутбуків і корпоративних ПК.

Професійні чипи AI Pro 300 поєднують найновішу мікроархітектуру, передову вбудовану графіку, NPU та сертифіковані для Copiliot+ PC. Процесори мають до 12 продуктивних ядер Zen 5, графічний процесор RDNA 3.5 (до 1024 потокових процесорів) та NPU XDNA 2 із продуктивністю 50-55 TOPS.

AMD Ryzen AI Pro 300 отримали набір функцій для комерційних ПК, таких як віддалене керування, розширені можливості безпеки (шифрування пам'яті, безпечний процес завантаження, безпечний процесор AMD 2.0, TPM 2.0) та хмарне відновлення. Багато з цих функцій мають бути увімкнені програмним забезпеченням, зокрема у Windows, але партнери AMD майже напевно представлять власні програми.

Наразі модельний ряд AMD Ryzen AI Pro 300 складається з трьох процесорів: 12-ядерного Ryzen AI 9 HX Pro 375 (55 TOPS NPU), трохи повільнішого 12-ядерного Ryzen AI 9 HX Pro 370 (50 TOPS) та восьмиядерного Ryzen AI 7 Pro 360. Чипи HX мають TDP до 55 Вт і призначені для високопродуктивних ноутбуків та робочих станцій, тоді як останній може працювати з TDP лише 15 Вт. AMD стверджує, що Ryzen AI 7 Pro 360 пропонує на 9% вищу продуктивність порівняно з Core Ultra 7 165U, а Ryzen AI 9 HX Pro 375 - на 14% швидший.

Нові процесори мають значно вищу загальну та графічну продуктивність порівняно з AMD Ryzen Pro серії 7040 та підтримують можливості Copilot+, які надійдуть із наступним оновленням Windows у листопаді. AMD рекламує живі субтитри та переклад у реальному часі, Cocreator та суперечливу функцію Recall. NPU підтримує різноманітні програми з використанням штучного інтелекту від розробників, які працювали з AMD, наприклад Adobe, Bitdefender, Blackmagic Design, Grammarly тощо.