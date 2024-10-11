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В США та Канаді Google Maps тепер дозволяє резервувати місце для паркування в додатку
Компанія Google оголосила про інтеграцію з сервісом SpotHero, що спростить водіям пошук і бронювання паркувальних місць. Відтепер, користуючись Google Карти та Пошук, зможете легко забронювати місце для паркування прямо в додатку.
При пошуку паркувального місця, якщо доступна опція бронювання через SpotHero, побачите кнопку «Забронювати онлайн». Натиснувши на неї, будете перенаправлені на вебсайт SpotHero для завершення оплати через безпечне з'єднання. Весь процес бронювання виконується безпосередньо в Google Картах або Пошуку, без необхідності переходити між додатками.
Користувачі також можуть бронювати паркувальні місця заздалегідь, фільтруючи за датою і часом. Додатково доступні параметри для зарядки електромобілів і паркування для людей з інвалідністю. Після тестування з обмеженою групою користувачів, нова функція стала доступною для всіх.
Хоча SpotHero охоплює 300 міст США і Канади, не всі регіони можуть підтримувати цю функцію. Останнім часом SpotHero інтегрується з популярними платформами, такими як Lyft і Apple Maps, а тепер і з Google.
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