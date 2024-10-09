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АНАЛІТИКА

TikTok має українськомовних модераторів, які працюють з Європи, – топменеджер

15:44 08.10.2024 |

Новини IT

 

У підтримці застосунку TikTok є українськомовні модератори, які працюють з офісів у Дубліні, а також українські співробітники у Варшаві.

Про це повідомив директор зі зв'язків з державними органами TikTok у Центральній та Північній Європі Якуб Олек в інтерв'ю Forbes.

"Вони базуються в Європі, зокрема в Дубліні, де працюють наші головні команди довіри та безпеки", - зазначив він.

За його словами, кілька українських співробітників TikTok працюють у варшавському офісі. "Ми покриваємо весь регіон з цього офісу. Загалом у нас працює понад 100 людей з офісу у Варшаві", - зазначив Олек.

Точну кількість українськомовних модераторів топменеджер не уточнив, додавши що це "більше ніж кілька людей".

Загальний штат модераторів TikTok сягає 40 тисяч людей, над модерацією контенту для Європи працює 6 тисяч працівників. Глобальна аудиторія платформи становить понад 1,5 млрд людей. Кількість користувачів TikTok в Україні - 9,4 млн серед аудиторії міського населення у віці 18-55 років.

Як повідомлялося, 20 вересня Національний координаційний центр кібербезпеки ухвалив рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, а також на об'єктах критичної інфраструктури.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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