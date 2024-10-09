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АНАЛІТИКА

Foxconn будує найбільший у світі завод із випуску чипів Nvidia GB200: «Попит надзвичайно високий»

15:59 08.10.2024 |

Новини IT

 

Тайванська компанія Foxconn розширює свою діяльність у сфері штучного інтелекту. Підприємство зводить у Мексиці завод, який випускатиме чипи GB200 для Nvidia. Ці компоненти є ключовими для нового покоління обчислювальної платформи Blackwell від американської компанії.

Бенджамін Тінг, старший віцепрезидент Foxconn із питань хмарних корпоративних рішень, підкреслив важливість співпраці з Nvidia. За його словами, попит на платформу Blackwell «надзвичайно високий».

Голова Foxconn Янг Лю розповів, що новий завод матиме «величезні виробничі потужності». Компанія вже інвестувала понад $500 млн у штат Чіуауа в Мексиці.

Лю зазначив, що ланцюжок постачання Foxconn готовий «до революції у сфері штучного інтелекту». Компанія «володіє передовими технологіями рідинного охолодження та відведення тепла», необхідними для інфраструктури серверів GB200.

* Foxconn, офіційна назва якої Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., - це найбільший у світі контрактний виробник електроніки. Компанію заснував тайванський бізнесмен Террі Гоу в 1974 році. Foxconn найбільше відомий як основний виробник продукції Apple, зокрема iPhone.

* Однак компанія також виготовляє електроніку для багатьох інших відомих брендів, включно з Amazon, Google, Microsoft, Nintendo та Sony.

* Хоча найбільші виробничі потужності Foxconn розташовані в Китаї, останніми роками компанія активно розширює свою присутність в інших країнах, зокрема в Індії, В'єтнамі та Мексиці. Крім виробництва споживчої електроніки, Foxconn активно розвиває напрями, пов'язані з технологіями майбутнього, такими як штучний інтелект, 5G та електромобілі.
За матеріалами: ITC.ua
 

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