Epic виграла суд проти Google: користувачі в США зможуть завантажувати сторонні магазини з Play Store

Американський суд визнав Google Play незаконною монополією та зобов'язав реалізувати розповсюдження сторонніх магазинів, а також надати магазинам-конкурентам доступ до повного каталогу додатків Google Play. Ініціатором цього суду була компанія Epic. Про це пише The Verge.

Рішення суду є тимчасовим та буде діяти з 1 листопада 2024 року і до 1 листопада 2027 року. Google зобов'язали припинити вимагати Google Play Billing для додатків, розповсюджуваних в Google Play Store. Дозволити розробникам Android розповідати користувачам про інші способи оплати в Play Store та розміщувати посилання на завантаження зі сторонніх ресурсів.

Крім цього Google заборонено будь-яким чином заохочувати розробників розповсюджувати свої додатки саме в Play Store.

Google все ще матиме певний контроль над захистом і безпекою користувачів. У рішенні суду вказано, що Google може "вживати розумних заходів", які є "суворо необхідними та вузькоспеціалізованими" і відповідатимуть тим заходам, які компанія вживає зараз. Google також зможе стягувати плату за такий контроль.

Epic неодноразово стверджувала, що Google не повинна мати можливості стримувати сторонні магазини додатків за допомогою "поліцейських" заходів, тож цілком ймовірно, що Epic і Google продовжуватимуть сперечатися з цього приводу.

Суддя дав Google 8 місяців на розробку системи, в рамках якої технічний комітет з трьох осіб, спільно обраний Epic і Google, розглядатиме будь-які суперечки.

Epic отримала не все, що просила: компанія хотіла, щоб зобов'язання тривало 6 років, а не 3; реалізацію завантаження додатків одним дотиком; і щоб Google обмежила можливість прив'язувати Android API до Google Play.

Google заявляє, що ці зміни спричинять "низку непередбачуваних наслідків, які завдадуть шкоди американським споживачам, розробникам і виробникам пристроїв". Схоже, що компанія збирається подавати апеляцію. Тим часом Epic святкує свою перемогу:

"Epic Games Store та інші магазини додатків з'являться в Google Play Store у 2025 році в США - без страшних екранів Google і 30% податку на додатки Google - завдяки перемозі у справі Epic проти Google", - заявив генеральний директор Epic Games Тім Свіні.