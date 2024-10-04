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АНАЛІТИКА

З початку вересня кількість атак на криптовалютні платформи зросла вдвічі

10:53 04.10.2024 |

Новини IT

 

За даними звіту компанії з кібербезпеки CertiK, у вересні 2024 року кількість хакерських атак на криптоплатформи виявилась вдвічі більшою у порівнянні з попереднім місяцем. У результаті експлойтів, зламів та шахрайства користувачі втратили $161,1 млн, з яких вдалось повернути лише $2,1 млн.

З початку вересня кількість атак на криптовалютні платформи зросла вдвічі

 

Крім того, третій квартал 2024 року показав зменшення кількості кібератак на криптовалютні платформи, але суттєве збільшення загальної суми викрадених активів. За даними CertiK від 1 жовтня, фінансові втрати зросли приблизно на 9,5%, досягнувши $753 млн. Загалом сталось 155 інцидентів.

Найбільших втрат зазнала мережа Ethereum, на яку проведено 86 атак, шахрайств та експлойтів, що призвело до втрат на суму понад $387 млн.

Загалом за цей період найбільший інцидент стався 19 серпня, коли власник біткоїнів втратив 4 064 BTC (приблизно $238 млн) через компрометацію гаманця.

Інша масштабна крадіжка сталася на індійській криптобіржі WazirX, де шахраям вдалось заволодіти понад $235 млн у криптоактивах.

Загалом у 2024 році хакери викрали майже $2 млрд. У першому кварталі - $505 млн, у другому - $687 млн.

 

Фішинг став найуспішнішим методом атак у третьому кварталі 2024 року, внаслідок чого зловмисники викрали понад $343 млн у 65 інцидентах.

Фішинг зазвичай передбачає, що шахраї видають себе за легітимні установи, щоб обманом змусити користувачів розкрити конфіденційну інформацію, таку як логін та пароль, або приватні ключі.
За матеріалами: ITC.ua
 

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