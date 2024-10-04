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З початку вересня кількість атак на криптовалютні платформи зросла вдвічі
10:53 04.10.2024 |
За даними звіту компанії з кібербезпеки CertiK, у вересні 2024 року кількість хакерських атак на криптоплатформи виявилась вдвічі більшою у порівнянні з попереднім місяцем. У результаті експлойтів, зламів та шахрайства користувачі втратили $161,1 млн, з яких вдалось повернути лише $2,1 млн.
Крім того, третій квартал 2024 року показав зменшення кількості кібератак на криптовалютні платформи, але суттєве збільшення загальної суми викрадених активів. За даними CertiK від 1 жовтня, фінансові втрати зросли приблизно на 9,5%, досягнувши $753 млн. Загалом сталось 155 інцидентів.
Найбільших втрат зазнала мережа Ethereum, на яку проведено 86 атак, шахрайств та експлойтів, що призвело до втрат на суму понад $387 млн.
Загалом за цей період найбільший інцидент стався 19 серпня, коли власник біткоїнів втратив 4 064 BTC (приблизно $238 млн) через компрометацію гаманця.
Інша масштабна крадіжка сталася на індійській криптобіржі WazirX, де шахраям вдалось заволодіти понад $235 млн у криптоактивах.
Загалом у 2024 році хакери викрали майже $2 млрд. У першому кварталі - $505 млн, у другому - $687 млн.
Фішинг став найуспішнішим методом атак у третьому кварталі 2024 року, внаслідок чого зловмисники викрали понад $343 млн у 65 інцидентах.
Фішинг зазвичай передбачає, що шахраї видають себе за легітимні установи, щоб обманом змусити користувачів розкрити конфіденційну інформацію, таку як логін та пароль, або приватні ключі.
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