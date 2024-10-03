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OpenAI залучила $6,6 млрд фінансування при оцінці в $157 млрд
12:18 03.10.2024 |
OpenAI оголосила про завершення довгоочікуваного раунду фінансування. Компанія змогла залучити $6,6 млрд, що оцінює виробника ChatGPT у $157 млрд. Про це пише AXIOS.
Рекордний раунд фінансування прогнозовано очолила фірма Thrive Capital. Також до нього приєдналися Microsoft, NVIDIA, SoftBank, Khosla Ventures, Altimeter Capital, Fidelity, Tiger Global і MGX.
За даними джерел, Apple не брала участі в угоді, хоча, як повідомляється, вела переговори про інвестування.
"Нове фінансування дозволить нам подвоїти наші лідерські позиції в передових дослідженнях ШІ, збільшити обчислювальні потужності та продовжити створення інструментів, які допомагають людям розв'язувати складні завдання", - зазначили в OpenAI.
У кінці серпня 2024 року стало відомо, що OpenAI наближається до угоди, яка оцінить вартість компанії у понад $100 млрд. За словами інформованих джерел, фінансова директорка OpenAI Сара Фріар повідомила тоді співробітникам у службовій записці, що компанія шукає новий капітал.
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