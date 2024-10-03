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АНАЛІТИКА

Не тільки для ПК: Epic Games Store почне роздавати безплатні ігри для смартфонів

11:51 03.10.2024 |

Новини IT

 

Epic почне роздавати безплатні ігри для смартфонів. Про це оголосив генеральний директор Epic Games Store Стів Еллісон під час фестивалю Unreal Fest.

Досі мобільна версія Epic Games Store була зосереджена переважно на основних продуктах бренду, таких як Fortnite та Fall Guys. Але Epic планує додати до 50 нових ігор від сторонніх розробників та запустити програму безплатних ігор, аналогічну до тої, що і в версії для ПК.

Але відбудеться це не так скоро. Ігри від сторонніх розробників та роздачі з'являться у четвертому кварталі 2025 року. Стів Еллісон натякнув, що однією з ігор, яка з'явиться в EGS буде Ark: Ultimate Mobile Edition.

Epic Games запропонує розробникам "інструменти для самостійної публікації". Це дозволить їм випускати свої ігри "без будь-якої взаємодії з нами, як це відбувається сьогодні на ПК", каже Стів Еллісон.

Магазин Epic Games Store доступний по всьому світу на пристроях під керуванням Android і для користувачів iOS в Європейському Союзі.

До речі, нещодавно стало відомо, що компанія Epic зменшує роялті для ігор на Unreal Engine, якщо вони виходять в Epic Games Store.
За матеріалами: mezha.media
 

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