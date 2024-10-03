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У США введено в експлуатацію самовідновлювальний бетон, який затягує тріщини за допомогою бактерій
22:34 02.10.2024 |
У США з'явився новий тип бетону, який здатний самостійно закладати тріщини. Цей інноваційний матеріал, названий Basilisk Self-Healing Concrete, містить бактерії, які активуються при появі тріщин і починають процес відновлення. Бактерії виробляють вапно, яке заповнює тріщини, запобігаючи їх подальшому розширенню та руйнуванню конструкції.
Технологія була розроблена вченими з Нідерландів і вже довела свою ефективність у Європі. Використання такого бетону може значно знизити витрати на ремонт і обслуговування будівель та інфраструктури, а також збільшити їхню довговічність.
Крім того, він сприяє екологічності, знижуючи викиди CO2, зменшуючи кількість необхідних сталевих армувальних елементів і усуваючи потребу у водонепроникних покриттях. Ця інновація є частиною низки нових розробок у галузі бетону, включно з більш міцним порожнистим бетоном і бетоном без цементу, що допомагає в боротьбі зі зміною клімату.
Впровадження цього матеріалу в США відкриває нові можливості для будівництва більш довговічних і стійких споруд.
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