У США введено в експлуатацію самовідновлювальний бетон, який затягує тріщини за допомогою бактерій

У США з'явився новий тип бетону, який здатний самостійно закладати тріщини. Цей інноваційний матеріал, названий Basilisk Self-Healing Concrete, містить бактерії, які активуються при появі тріщин і починають процес відновлення. Бактерії виробляють вапно, яке заповнює тріщини, запобігаючи їх подальшому розширенню та руйнуванню конструкції.

Технологія була розроблена вченими з Нідерландів і вже довела свою ефективність у Європі. Використання такого бетону може значно знизити витрати на ремонт і обслуговування будівель та інфраструктури, а також збільшити їхню довговічність.

Крім того, він сприяє екологічності, знижуючи викиди CO2, зменшуючи кількість необхідних сталевих армувальних елементів і усуваючи потребу у водонепроникних покриттях. Ця інновація є частиною низки нових розробок у галузі бетону, включно з більш міцним порожнистим бетоном і бетоном без цементу, що допомагає в боротьбі зі зміною клімату.

Впровадження цього матеріалу в США відкриває нові можливості для будівництва більш довговічних і стійких споруд.