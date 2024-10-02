Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Материнська компанія TikTok хоче створити власну модель ШІ на чипах Huawei

10:42 02.10.2024 |

Новини IT

 

Китайська материнська компанія TikTok, ByteDance, планує розробити модель штучного інтелекту, навчання якої переважно відбуватиметься на чипах від Huawei Technologies.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що американські обмеження змушують компанію шукати внутрішніх постачальників чипів. ByteDance вже перейшла на використання вітчизняних постачальників чипів для штучного інтелекту і пришвидшила розробку власних рішень, оскільки США з 2022 року почали обмежувати експорт передових чипів для ШІ, таких як ті, що виробляє лідер ринку Nvidia.

Штучний інтелект став ключовим елементом у сфері технологій, де компанії в різних галузях - від ігор до електронної комерції - намагаються виділитися, інтегруючи індивідуальні моделі ШІ, які використовують розпізнавання шаблонів для ухвалення рішень.

Наступним кроком ByteDance у гонці за розвитком ШІ стане використання чипа Huawei Ascend 910B для навчання великої мовної моделі штучного інтелекту. ByteDance вже використовує Ascend 910B переважно для менш ресурсомістких завдань інференції.

Навчання моделей ШІ потребує значно більше ресурсів і величезної кількості даних, тому використовуються високопродуктивні чипи, такі як преміальні графічні процесори Nvidia. Нова ШІ-модель буде менш потужною, ніж наявна у ByteDance модель Doubao, зазначила одне з джерел агентства.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2476
  0,0277
 0,07
EUR
 1
 45,7106
  0,4433
 0,96

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9261  0,11 0,26 41,5800  0,04 0,09
EUR 45,5087  0,22 0,47 46,2504  0,18 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2600  0,00 0,00 41,2800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес