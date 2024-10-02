Материнська компанія TikTok хоче створити власну модель ШІ на чипах Huawei

Китайська материнська компанія TikTok, ByteDance, планує розробити модель штучного інтелекту, навчання якої переважно відбуватиметься на чипах від Huawei Technologies.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що американські обмеження змушують компанію шукати внутрішніх постачальників чипів. ByteDance вже перейшла на використання вітчизняних постачальників чипів для штучного інтелекту і пришвидшила розробку власних рішень, оскільки США з 2022 року почали обмежувати експорт передових чипів для ШІ, таких як ті, що виробляє лідер ринку Nvidia.

Штучний інтелект став ключовим елементом у сфері технологій, де компанії в різних галузях - від ігор до електронної комерції - намагаються виділитися, інтегруючи індивідуальні моделі ШІ, які використовують розпізнавання шаблонів для ухвалення рішень.

Наступним кроком ByteDance у гонці за розвитком ШІ стане використання чипа Huawei Ascend 910B для навчання великої мовної моделі штучного інтелекту. ByteDance вже використовує Ascend 910B переважно для менш ресурсомістких завдань інференції.

Навчання моделей ШІ потребує значно більше ресурсів і величезної кількості даних, тому використовуються високопродуктивні чипи, такі як преміальні графічні процесори Nvidia. Нова ШІ-модель буде менш потужною, ніж наявна у ByteDance модель Doubao, зазначила одне з джерел агентства.