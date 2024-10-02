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Учені розробили ШІ, який допоможе діагностувати цукровий діабет другого типу за змінами голосу людини
14:19 01.10.2024 |
Учені Люксембурзького університету здоров'я запропонували новий метод виявлення цукрового діабету другого типу.
Досі такий діагноз ставили за результатами аналізу крові та загальним станом пацієнта, але завдяки можливостям ШІ розроблено несподіваний спосіб діагностики.
Що відомо
Учені провели експеримент, який полягав у такому: у 607 осіб, як тих, хто страждає на діабет, так і здорових, взяли зразки голосу, попросивши їх зачитати певний текст протягом 25 секунд.
У результаті дослідження Colive Voice, спеціально розроблений ШІ проаналізував висоту голосу, інтенсивність і тон, щоб виявити відмінності між людьми з діабетом і без нього, враховуючи стать, вагу і низку інших фізичних показників, та видав результат, який здивував учених. ШІ правильно визначив діабет у 66% у жінок і 71% у чоловіків.
Автор методики Абір Елбеджі (Abir Elbeji) з Люксембурзького інституту охорони здоров'я прокоментував це дослідження:
Поєднання ШІ з голосовими технологіями може зробити тестування доступнішим. Це дослідження - перший крок до використання голосового аналізу як стратегії скринінгу діабету 2 типу.
На жаль, близько половини дорослих з діабетом, а це приблизно 240 млн осіб, не знають, що в них є це захворювання, тому що на ранній стадії симптоми можуть бути слабкими або відсутніми. Але раннє виявлення і своєчасна терапія можуть позбавити людей великої кількості ускладнень.
Зрозуміло, ця розробка потребує додаткових досліджень та підвищення ефективності, але цілком можливо, що мине ще кілька років і подібна практика стане звичною в клініках усього світу.
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