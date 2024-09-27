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АНАЛІТИКА

Redmi Watch 5 Lite: AMOLED-дисплей, дзвінки через Bluetooth і автономність до 18 днів за $48

13:25 27.09.2024 |

Новини IT

 

Компанія Xiaomi анонсувала новий бюджетний смарт-годинник Redmi.

Новинку назвали Redmi Watch 5 Lite. Пристрій оснастили AMOLED-дисплеєм з діагоналлю 1.96 дюймів і яскравістю 600 ніт. Гаджет підтримує функцію Always-on display і понад 200 налаштовуваних циферблатів.

Redmi Watch 5 Lite: AMOLED-дисплей, дзвінки через Bluetooth і автономність до 18 днів за $48

 

Новинка оснащена датчиком серцевого ритму і SpO2. Для відстеження фітнесу в пристрої передбачено понад 150 спортивних режимів. Смарт-годинник має водонепроникність 5АТМ. У гаджеті також є GPS, вбудований голосовий помічник Alexa, функція дзвінків по Bluetooth і два мікрофони. Redmi Watch 5 Lite може пропрацювати від одного заряду до 18 днів.

Новинку вже можна купити за $48, але поки що тільки в Індії. Чи вийдуть Redmi Watch 5 Lite в інших країнах, наразі невідомо.
За матеріалами: gagadget.com
 

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