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АНАЛІТИКА

Канада і Франція спільно допомагатимуть Україні посилювати захист у кіберпросторі

08:47 27.09.2024 |

Новини IT

 

Франція і Канада домовилися зміцнювати співробітництво у сфері військового матеріального забезпечення України та у сфері навчання в межах Контактної групи оборони ("Рамштайн"), зокрема продовжать поглиблювати стратегічне співробітництво у сфері кіберзахисту на підтримку України, ідеться в декларації, узгодженій під час зустрічі в Оттаві 26 вересня прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і президента Франції Еммануеля Макрона.

"Ми прагнемо працювати з Україною і нашими партнерами, щоб дати змогу Україні захистити свій суверенітет, незалежність і територіальну цілісність перед обличчям російської агресії, як у традиційних сферах, так і в кіберпросторі, зокрема шляхом підтримки зміцнення цивільного потенціалу України в сфері кібербезпеки за допомогою Талліннського механізму. У ширшому сенсі ми продовжимо обговорення тем, що становлять обопільний інтерес, які обговорювали під час Паризької конференції 26 лютого 2024 року", - ідеться в документі, опублікованому на сайті уряду Канади.

У декларації констатують, що Канада і Франція вже підготували десятки тисяч українських солдатів у межах операції UNIFIER для Канади і Місії військової допомоги ЄС на підтримку України (EUMAM Ukraine) для Франції. Також Збройні Сили двох держав продовжили співпрацю у сфері підготовки українських льотчиків-винищувачів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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