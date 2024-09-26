Конкурент Samsung Galaxy Ring: Meizu представила StarV Ring 2

Компанія Meizu представила смарт-кільце StarV Ring 2 у рамках заходу Meizu AI Ecosystem Launch Event.

Новинка отримала різні датчики для відстеження показників здоров'я. Каблучка підтримує оцінку ризику підвищення рівня цукру в крові та може похвалитися точністю до 80%. У StarV Ring 2 є система моніторингу фізичних активностей.

Новинка також оснащена інтелектуальним сенсорним управлінням. Просто торкнувшись кільця, користувачі можуть взаємодіяти з розумними окулярами StarV Air 2. Вони також можуть взаємодіяти з додатками, перегортати короткі відеоролики та навіть дистанційно керувати камерою телефону.

Meizu StarV Air 2 вже можна купити в Китаї за $184. Чи з'явиться гаджет на глобальному ринку, наразі невідомо.