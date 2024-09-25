Чипсет MediaTek Dimensity 9400 перевершив Apple A18 Pro в тесті продуктивності GPU

MediaTek готується до випуску нового чипсета Dimensity 9400, який вже викликає великий інтерес. У тестах GPU, проведених Digital Chat Station, новий чипсет показав вражаючі результати.

У тесті GFX Aztec 1440p Aztec Vulkan, Dimensity 9400 набрав 134 кадри на секунду (fps), тоді як Apple A18 Pro досягнув лише 72 fps, а торішній Snapdragon 8 Gen 3 - 95 fps. Це свідчить про значне поліпшення графічної потужності нового чипсета MediaTek.

Тест Aztec є частиною набору GFXBench, що створений для імітації інтенсивного 3D-ігрового середовища та тестування графічного обладнання до його меж, особливо при використанні Vulkan - одного з високопродуктивних графічних API. Позначення "1440p" вказує на те, що тест проводився з роздільною здатністю QHD, що забезпечує вищий рівень деталізації.

Dimensity 9400 оснащений графічним процесором Immortalis-G925 від Arm, який, за заявою MediaTek, є найпродуктивнішим і найефективнішим наразі. Ці результати показують, що новий чипсет має великий потенціал для забезпечення чудового ігрового та графічного досвіду на мобільних пристроях. Однак остаточні висновки можна буде зробити тільки після того, як виробники смартфонів почнуть використовувати Dimensity 9400 у своїх флагманських моделях 2025 року.