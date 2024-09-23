Samsung розширює лінійку Galaxy Ring: тепер буде доступно 11 розмірів

Згідно з останніми даними, Samsung скоро розширить розмірний ряд свого розумного аксесуара Galaxy Ring, додаючи два нових розміри - 14 і 15. Тепер користувачі зможуть вибрати з 11 розмірів, починаючи з 5 і закінчуючи 15.

Каблучка доступна в трьох кольорах: Titanium Black, Titanium Gold, а також Titanium Silver. Вартість кільця становить 400 доларів незалежно від розміру або кольору. Galaxy Ring оснащене передовими функціями відстеження здоров'я, включно з моніторингом сну, частоти серцевих скорочень і дихання. Воно також відстежує менструальні цикли та надає персоналізовані звіти про стан здоров'я. Каблучка синхронізується з застосунком Samsung Health, надаючи детальну інформацію.

Каблучка важить від 2,3 до 3,0 грамів і має водонепроникність 10ATM + IP68, що дає змогу використовувати її під час плавання. Час автономної роботи становить 7 днів, а зарядний чохол з LED-індикаторами спрощує процес зарядки. Galaxy Ring також підтримує управління жестами та функцію "Знайти моє кільце".