Qualcomm звернувся до Intel з приводу можливості придбати компанію

Компанія Qualcomm звернулася до свого конкурента Intel з питанням про готовність продати бізнес. І хоча формально офіційна пропозиція не була озвучена, обговорення тривають, повідомляє The New York Times. Раніше повідомлялося, що Qualcomm розглядає можливість купити лише частину бізнесу Intel, а не всю компанію.

Ринкова вартість Intel наразі становить близько $93 мільярдів, попри те, що її акції впали майже на 40% за останній рік, а після оголошення результатів останнього фінансового кварталу, акції впали на 30% за один день. Тим часом ринкова капіталізація Qualcomm, чиї акції зросли на 55%, становить $169 мільярдів. З огляду на ці цифри, будь-яке придбання буде дорогим і складним.

Можливість придбання Qualcomm компанії Intel здавалася б немислимою ще десять років тому. Однак нещодавні проблеми Intel, в тому числі втрачені можливості в продажах мобільних чипів і відставання від NVIDIA на ринку штучного інтелекту, послабили колись одну з найбільших компаній Кремнієвої долини. Технологія виробництва Intel, яка колись була провідною в галузі, також відстала від тайванської TSMC.

На початку серпня Intel оголосила про квартальні збитки в розмірі $1,6 мільярда доларів і плани скоротити 15 000 робочих місць. Нещодавно компанія також призупинила плани будівництва нових заводів у Німеччині та Польщі, попри те, що була найбільшим запланованим одержувачем федерального фінансування за законом CHIPS та лише нещодавно отримала додаткове фінансування в розмірі $3 млрд.

Компанія Qualcomm зі штаб-квартирою в Сан-Дієго є лідером у галузі мобільних технологій і постачає чипи для флагманських смартфонів таких великих гравців, як Samsung. На відміну від Intel, Qualcomm працює як "безфабричний" розробник чипів, тобто не має власних заводів і не керує ними. Це робить малоймовірним, що Qualcomm буде зацікавлена у придбанні виробничих активів Intel, які дорого утримувати. Замість цього, вона може бути більш зосереджена на можливостях Intel у розробці чипів та досвіді продажів.

Колишній керівник Qualcomm Патрік Літтл, який зараз є генеральним директором SiFive, стартапу в Кремнієвій долині, що спеціалізується на розробці мікропроцесорів, зазначив, що придбання конструкторських операцій Intel може значно прискорити зростання Qualcomm у тих сферах, де в іншому випадку їй, можливо, знадобилося б розвивати експертизу з плином часу.

Будь-яка потенційна угода буде піддаватися ретельній антимонопольній перевірці та перевірці з погляду національної безпеки, враховуючи важливість Intel для оборонних застосувань і всієї американської напівпровідникової промисловості. Обидві компанії відмовилися коментувати це питання, і залишається невизначеним, чи відбудеться пропозиція про угоду.