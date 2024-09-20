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Xiaomi вийшла на друге місце у світі за продажами смартфонів, обігнавши Apple
23:31 20.09.2024 |
Повідомляється, що в серпні 2024 року Xiaomi обігнала Apple і посіла друге місце серед найбільших виробників смартфонів у світі, поступаючись тільки Samsung.
Згідно зі звітом Counterpoint Research, зростання Xiaomi було зумовлене високими продажами в Латинській Америці, де рекламні акції допомогли компенсувати зниження продажів на інших ринках. Бюджетні смартфони Xiaomi вартістю менше ніж 200 доларів, а також популярні серії Redmi 13 і Redmi Note 13 з підтримкою 5G сприяли успіху компанії в Індії, Південно-Східній Азії, країнах Близького Сходу і Латинської Америки.
Сезонне падіння продажів iPhone перед запуском нових моделей у вересні також зіграло свою роль в успіху Xiaomi. Очікується, що Apple поверне свої позиції в найближчі тижні або місяці з виходом серії iPhone 16. У першій половині 2024 року Xiaomi показала 22-відсоткове зростання обсягів продажів у річному обчисленні, і, незважаючи на можливе уповільнення в другому півріччі, прогнозується двозначне зростання за підсумками року.
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