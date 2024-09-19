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Бельгійська компанія розробила прототип твердотілої батареї зі щільністю енергії на 25% вищою, ніж у найкращих літій-іонних батареях
22:59 19.09.2024 |
Компанія Imec, що базується в Бельгії та підтримується ЄС, представила прототип твердотілої батареї зі щільністю енергії 1070 Втч/л, що на 25% вище, ніж у найкращих літій-іонних батарей.
Цей прорив досягнуто завдяки використанню "затвердіння рідини в тверде тіло", де твердий електроліт складається з легованої полімеризованої іонної рідини. Батарея має композитний катод і тонкий літій-металевий анод, що робить її компактною та ефективною. Виробничий процес проходить при кімнатній температурі й адаптується до поточних ліній літій-іонних батарей, що знижує вартість до 150 євро за кВтг.
Прототип заряджається за 3 години та витримує до 100 циклів зарядки, хоча ці показники потребують поліпшення для промислового застосування. Незважаючи на необхідність подальшого масштабування, твердотілі батареї обіцяють поліпшену щільність енергії, менший час зарядки та поліпшену безпеку за нижчою ціною.
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