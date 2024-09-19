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АНАЛІТИКА

YouTube інтегрує штучний інтелект, який зможе створювати відео замість авторів

13:29 19.09.2024 |

Новини IT

 

YouTube впроваджує штучний інтелект в YouTube Studio для допомоги у створенні контенту. ШІ допоможе авторам у пошуку ідей для роликів та генерації відеоряду, повідомляє The Verge.

З'явиться нова вкладка "Натхнення", яку YouTube тестував в обмеженому режимі протягом минулих кількох місяців. Інструмент на базі штучного інтелекту запропонує концепцію відео, заголовок і прев'ю. Інструмент навіть напише план і перші кілька рядків тексту до відео.

Після того, як у вас з'явиться натхнення, інструмент допоможе згенерувати відеоряд за допомогою Veo - відеомоделі DeepMind, яка зараз інтегрується в YouTube Shorts. Модель буде розширенням концепції зеленого екрана, вона буде створювати різноманітні фони для користувача. Вона також може генерувати повноцінний відеоряд, але обмежиться лише 6 секундами.

Відео також матимуть водяні знаки, створені за допомогою інструмента SynthID від DeepMind, а також маркування про те, що вони згенеровані за допомогою штучного інтелекту.

Функції будуть впроваджуватися поступово та з'являться у всіх користувачів YouTube Studio на початку 2025 року.

Можливо, ці інструменти допоможуть авторам створювати цікаві та якісні відео. Проте може статися й так, шо YouTube буде наповнений роликами, створеними, написаними і навіть спродюсованими штучним інтелектом, які матимуть приблизно однаковий вигляд і звучання.
За матеріалами: mezha.media
 

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