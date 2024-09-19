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Прозріє навіть сліпий! Ілон Маск анонсував імплант Neuralink Blindsight, який допоможе повернути зір
10:50 19.09.2024 |
Ілон Маск (Elon Musk), відомий своїм сміливим і нестандартним поглядом на технології майбутнього, представив проєкт Neuralink Blindsight, який може стати революцією в офтальмології, даючи змогу повернути зір сліпим людям, навіть тим, хто не бачить від народження.
Компанія Neuralink розробляє Blindsight - ця технологія дасть змогу імплантувати імплант у ділянку кори головного мозку, що відповідає за приймання та обробку зорових сигналів. Причому, це робиться, минаючи пошкоджені зорові органи.
Ілон Маск визнав, що на ранніх стадіях розвитку цієї технології вона дасть змогу бачити світ, як у 8-бітній грі з консолі Atari - роздільна здатність буде невисокою, але її вистачить для базової орієнтації в просторі та розпізнавання образів.
Маск упевнений, що в перспективі Blindsight перевершить людський зір і дасть змогу бачити світ в інфрачервоному та ультрафіолетовому спектрі та навіть у радіодіапазоні.
Примітно, що Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) присвоїло розробці статус "проривного пристрою" і дало "зелене світло" на проведення випробувань на добровольцях.
Як приклад використання Neuralink Blindsight Маск навів персонажа Джорді Ла Форжа (Geordi La Forge) з культового серіалу Star Trek, який, як виявилося, не такий вже й фантастичний.
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