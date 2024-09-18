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Microsoft та BlackRock запустять фонд на понад $30 мільярдів для інвестицій у ШІ
13:14 18.09.2024 |
Microsoft разом із доволі суперечливою інвестиційною компанією BlackRock планує запустити фонд на суму у понад $30 мільярдів для інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters.
Обидві компанії планують використати ці гроші для розбудови інфраструктури штучного інтелекту, зокрема для побудови нових дата-центрів та енергетичних проєктів.
Інвестиції обох компанії в інфраструктуру ШІ безпосередньо пов'язані з тим, що для навчання нових моделей необхідні центри обробки даних, які своєю чергою потребують великої кількості енергії. У деяких випадках, штучний інтелект використовує стільки ж енергії, скільки вся Ірландія.
У межах цього фонду Microsoft та BlackRock запускають інвестиційний інструмент Global AI Infrastructure Partnership. Компанії заявляють, що цей інструмент використовуватимуть для сприяння зміцненню ланцюжків постачання штучного інтелекту та пошуку джерел енергії.
Компанії додають, що така співпраця дозволить мобілізувати загальний інвестиційний потенціал до $100 мільярдів, включно з борговим фінансуванням. Генеральним партнером фонду стане інвестиційна компанія MGX з Абу-Дабі, а NVIDIA надаватиме експертну підтримку.
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