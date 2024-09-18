Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Microsoft та BlackRock запустять фонд на понад $30 мільярдів для інвестицій у ШІ

13:14 18.09.2024 |

Новини IT

 

Microsoft разом із доволі суперечливою інвестиційною компанією BlackRock планує запустити фонд на суму у понад $30 мільярдів для інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters.

Обидві компанії планують використати ці гроші для розбудови інфраструктури штучного інтелекту, зокрема для побудови нових дата-центрів та енергетичних проєктів.

Інвестиції обох компанії в інфраструктуру ШІ безпосередньо пов'язані з тим, що для навчання нових моделей необхідні центри обробки даних, які своєю чергою потребують великої кількості енергії. У деяких випадках, штучний інтелект використовує стільки ж енергії, скільки вся Ірландія.

У межах цього фонду Microsoft та BlackRock запускають інвестиційний інструмент Global AI Infrastructure Partnership. Компанії заявляють, що цей інструмент використовуватимуть для сприяння зміцненню ланцюжків постачання штучного інтелекту та пошуку джерел енергії.

Компанії додають, що така співпраця дозволить мобілізувати загальний інвестиційний потенціал до $100 мільярдів, включно з борговим фінансуванням. Генеральним партнером фонду стане інвестиційна компанія MGX з Абу-Дабі, а NVIDIA надаватиме експертну підтримку.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Microsoft, BlackRock
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4100
  0,0509
 0,12
EUR
 1
 46,1245
  0,1166
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1896  0,02 0,06 41,7933  0,03 0,07
EUR 45,8813  0,05 0,11 46,5929  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4450  0,05 0,11 41,4650  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес