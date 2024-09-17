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Уряд США виділяє Intel додаткові $3 мільярди
23:19 17.09.2024 |
Intel отримає додаткове фінансування від уряду США у межах "Закону про чипи та науку" для програми Secure Enclave. Генеральний директор компанії каже, що уряд виділить ще до $3 мільярдів.
Ця сума йде окремо від попередніх $8,5 мільярдів, які адміністрація Байдена-Гарріс виділила компанії у межах розвитку локальної розробки та виробництва напівпровідників у березні.
Цього разу фінансування спрямовується на програму Sucre Enclave, яка базується на попередніх проєктах між компанією та Міністерством оборони США, таких як Rapid Assured Microelectronics Prototypes - Commercial (RAMP-C) і State-of-the-Art Heterogeneous Integration Prototype (SHIP).
"Корпорація Intel пишається нашою постійною співпрацею з Міністерством оборони США, спрямованою на зміцнення американської системи оборони та національної безпеки. Сьогоднішня заява підкреслює наше спільне з урядом США прагнення зміцнити внутрішній ланцюжок поставок напівпровідників і забезпечити збереження лідерства Сполучених Штатів у передовому виробництві, системах мікроелектроніки та технологічних процесах", - сказав Кріс Джордж, президент і генеральний директор Intel Federal.
Представник уряду США повідомив у коментарі для CNBC, що виплати відбудуться до кінця 2024 року.
Крім того, компанія також повідомила, що офіційно створює незалежну дочірню компанію Intel Foundry. Це дозволить компанії отримати нові переваги.
Зокрема це забезпечує зовнішнім клієнтам і постачальникам чітке відокремлення та незалежність від решти компанії, а також дає компанії гнучкість для оцінки незалежних джерел фінансування та оптимізації структури капіталом кожного бізнесу.
Раніше також стало відомо, що Amazon AWS підписала контракт з Intel про виготовлення чипів для штучного інтелекту на замовлення. Внаслідок таких подій, вартість акцій компанії зросла на 8%.
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