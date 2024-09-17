Microsoft Office отримає ще більше функцій на основі Copilot

Microsoft анонсувала оновлення для програм Office з набором нових функцій на основі Copilot. В оновленні є інтеграція Python у Copilot в Excel, генерація ідея у PowerPoint та можливість використовувати штучний інтелект для кращого пошуку інформації у Word.

Copilot в Excel тепер працювати з Python, однією з найпопулярніших мов програмування у світі. Користувачі зможуть проводити ширший аналіз, як-от прогнозування, аналіз ризиків, машинне навчання та візуалізація складних даних за допомогою природної мови без потреби знати кодування. Функцією можна скористатися у загальнодоступній попередній версії програми.

Нагадаємо, що вперше Microsoft додала Python в Excel у серпні 2023 року.





У PowerPoint також з'явилася можливість використовувати штучний інтелект для створення ідей та чернеток майбутньої презентації. ШІ-асистент зможе використовувати фірмовий шаблон також для створення чернеток або схвалених компанією зображень з бібліотеки SharePoint. Нова функція у PowerPoint вже загальнодоступна.





Крім того, Copilot отримав покращену функціональність у Microsoft Teams. Відтепер чат-бот зможе аналізувати як підсумки проговореного під час зустрічей, так і підсумки того, про що спілкувалися у чатах.

Користувачі зможуть запитати, чи пропустили вони якісь питання під час зустрічі, після чого штучний інтелект перевірить все сказане та написане, щоб переконатися, що нічого не було пропущено. Така функціональність у Teams з'явиться протягом вересня.

На додачу, у Microsoft Outlook штучний інтелект зможе допомогти знайти повідомлення з найвищим пріоритетом. ШІ аналізуватиме вміст електронної скриньки, беручи до уваги контекст повідомлень та ролі користувачів, наприклад, кому та на які листи вони відповідають.

Загалом ШІ підсумовуватиме всі листи та пояснюватиме, чому деякі з них стали пріоритетнішими. Нова функція буде доступною наприкінці 2024-го.

Також Copilot зможе допомагати з пошуком файлів у OneDrive, ця можливість стане доступною наприкінці вересня.





Copilot у Microsoft Word наприкінці вересня також отримає оновлення, яке дозволить користувачам швидко знаходити інформацію в інтернеті, у робочих файлах із того ж Word чи PowerPoint. А крім того, ШІ шукатиме додаткову інформацію у листах та підсумках зустрічей. Загалом ШІ від Microsoft повинен стати ще кращим помічником у написанні текстів та зможе допомагати на кожному етапі роботи.