Intel домовилася з Amazon AWS про виготовлення чипів, акції компанії зросли на 8%

Intel підписала угоду з підрозділом хмарних сервісів Amazon про виготовлення мікросхем штучного інтелекту на замовлення. Після цієї новини акції Intel зросли приблизно на 8%. Про це пише Reuters.

Підрозділ хмарних обчислень Amazon AWS вже розробляє кілька мікросхем для використання у своїх центрах обробки даних і найняв Intel для виготовлення принаймні однієї версії. Intel виготовить чип для штучного інтелекту і використає технологічний процес 18A.

Intel заявила, що очікує від Amazon додаткових розробок на основі майбутніх виробничих процесів 18AP і 14A. У повідомленні також окреслено низку кроків, які Intel зробить, щоб реабілітувати бізнес.

Intel продасть частку свого бізнесу з виробництва програмованих мікросхем Altera. Компанія також заявила, що призупинить будівництво заводу з виробництва мікросхем у Німеччині на два роки. Компанія також планує призупинити свій проєкт у Польщі. В планах компанії щодо розширення виробництва в США немає жодних змін.

Компанія також зробить кілька кроків, щоб надати пріоритет основним технологіям, які лежать в основі її центральних процесорів, і реорганізує кілька підрозділів, зокрема автомобільний і периферійний бізнес.

Також в середині жовтня компанія проведене анонсовані раніше звільнення 15 000 працівників.

