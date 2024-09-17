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Штучний інтелект потребує енергії: У США зафіксовано бум будівництва газових електростанцій
09:37 17.09.2024 |
Енергетичні компанії в США планують будівництво нових потужностей для генерації електроенергії з природного газу найшвидшими темпами за останні роки.
Таким чином енергетичні компанії намагаються задовольнити різке зростання попиту на енергію з боку енергоємних центрів обробки даних для систем "штучного інтелекту" (ШІ), виробничих потужностей і електромобілів, пише Bloomberg.
За даними Sierra Club, лише за перші шість місяців цього року компанії оголосили про плани побудувати більше нових газових потужностей у США, ніж за весь 2020 рік. І якщо така тенденція збережеться, 2024 рік стане рекордним за оголошеними планами будівництва нової генерації електроенергії з газу принаймні з 2017 року, коли ця екологічна група почала відстежувати дані.
Загалом, за оцінками аналітичної компанії Yes Energy, на різних стадіях розробки в США, перебуває понад 200 газових установок загальною потужністю близько 86 ГВт, їх планують запустити до 2032 року. За підрахунками Enverus, загальна потужність газових проєктів навіть більша - понад 100 ГВт.
Зростання ролі газу, який у 2016 році витіснив вугілля як джерело електроенергії №1 у США, здивувала деяких експертів, які не так давно прогнозували завершення ери шаленого зростання внутрішнього попиту на цей вид палива, зазначає агентство.
"Кілька років тому очікувалося, що сонячна та вітрова енергія зможе задовольнити наші додаткові потреби в генерації", - визнає Джед Дорсхаймер, керівник сектору енергетики та сталого розвитку в інвестиційному банку William Blair.
За оновленими оцінками цього інвестбанку, газ зебезпечить 60% нової генерації у США.
Водночас Bloomberg зауважує, що не кожен анонсований проєкт будівництва електростанцій доходить до завершення.
За даними Sierra Club, минулого року були скасовані проєкти загальною потужністю близько 10 ГВт, водночас було оголошено про нові - потужністю майже 45 ГВт.
За оцінками лабораторії Берклі, лише приблизно одна третина запитів на під'єднання до електромереж завершувалася підключенням газових установок, хоча це більше, ніж для вітрових (20%) або сонячних (13%) електростанцій.
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