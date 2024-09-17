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Apple A18 Pro в iPhone 16 Pro Max перевершує GPU чіпа M1
16:32 16.09.2024 |
В iPhone 16 Pro Max дебютував новий чіп Apple A18 Pro, і його результати в тестах GPU дивують. У нещодавньому тесті Geekbench, новий SoC продемонстрував перевагу над попередником, A17 Pro, перевищивши його показники на приблизно 18%.
Це означає, що новий графічний процесор має рейтинг Metal 32 997, порівняно з 28 022 балами в iPhone 15 Pro Max.
Оцінка A18 Pro вища навіть за показники чіпа M1, який використовувався в MacBook Air 2020 року та iPad Pro 2021 року. Чіп M1 набирає близько 32 548 балів у тесті GPU, тому перевершення цього результату iPhone 16 Pro Max є значним досягненням.
Цей приріст у продуктивності графічного процесора може позитивно вплинути на ігрові можливості iPhone 16 Pro Max, забезпечуючи кращу продуктивність в іграх AAA. Це може стати вирішальним фактором для геймерів, які раніше відзначали проблеми з продуктивністю на iPhone 15 Pro, такі як падіння кадрів і перегрівання.
Справжню продуктивність нових чіпів ще потрібно оцінити в реальних ігрових умовах. Однак попередні показники обіцяють значні покращення у порівнянні з попередніми моделями.
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