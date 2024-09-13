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Астронавти SpaceX Polaris Dawn здійснили перший приватний вихід у відкритий космос
23:57 12.09.2024 |
Астронавти космічного корабля SpaceX Polaris Dawn успішно здійснили вихід у відкритий космос, вперше для приватної компанії. У космос вийшов мільярдер Джаред Айзекман, який профінансував місію, пише The Verge.
Айзекман висунувся з капсули по пояс. Він проводив випробування нових скафандрів SpaceX, які призначені для підвищення мобільності. Після нього у відкритий космос вийшла інженерка SpaceX Сара Гілліс, щоб провести інші випробування.
Астронавти не виходили у відкритий космос повністю та обидва покладалися на 3,7 м шланги, які забезпечували їх киснем.
Двоє інших астронавтів Polaris Dawn, які пройшли приватну підготовку, інженер SpaceX Анна Менон і відставний пілот-винищувач ВПС США Скотт Потіт, залишилися всередині капсули. Втім вони теж перебували в умовах космічного вакууму, оскільки Dragon Capsule не має шлюзової камери.
Як пройшов перший в історії комерційний вихід у космос можна подивитись тут.
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