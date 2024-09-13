США запровадили посилені санкції проти Росії в галузі IT

Через запроваджені США посилені санкції проти РФ в IT галузі низка провідних компаній вже оголосила про вихід з російського ринку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство закордонних справ України у Фейсбуці.

"США запровадили посилені санкції проти РФ в IT-сфері - низка провідних компаній та сервісів оголосили про вихід з російського ринку або запровадження нових обмежень для російських користувачів вже з 12 вересня", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Google заблокував реєстрацію нових акаунтів за російськими номерами та позбавив російських блогерів можливості отримувати прибуток через AdSense.

Atlassian, Jira, Trello та Confluence оголосили про повний вихід з російського ринку.

Сервіс Notion, який використовувався для організації роботи та управління проєктами, став недоступним в РФ.

Сервіс Miro не обслуговуватиме російські та білоруські акаунти.

Компанія Microsoft розпочала відключення російських користувачів від своїх хмарних сервісів.

Сервіс Slack виходить з російського ринку, припиняючи обслуговування корпоративного месенджера.

Системи CAD, Autodesk вийшли з РФ, а SAP та Oracle залишили ERP-ринок країни.

"Нові санкції заборонять також американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам у РФ послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів", - додали в МЗС.

У міністерстві нагадали, що в листопаді 2022 року Санкційна група Єрмака-Макфола вперше запропонувала IT-санкції проти РФ, і подякували партнерам за рішучі дії.

Як повідомляв Укрінформ, попри західні санкції Росія продовжує отримувати багатомільярдні прибутки від експорту нафти і газу та витрачати їх на війну проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона не має бажання продовжувати газовий контракт з Російською Федерацією, бо не хоче, щоб вона заробляла тут гроші.