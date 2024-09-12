Нова технологія VGM від AMD дає змогу виділити до 75% ОЗП під відеопам'ять

Компанія AMD анонсувала технологію Variable Graphics Memory (VGM), яка дає змогу користувачам ноутбуків перерозподіляти оперативну пам'ять для поліпшення графічної продуктивності.

Технологія доступна поки що тільки для ноутбуків із чипами AMD AI 300 Strix Point. Тепер власники таких ноутбуків зможуть виділяти до 75% системної пам'яті у вигляді відеопам'яті, використовуючи застосунок AMD Adrenalin. Наприклад, ноутбук із 32 ГБ оперативної пам'яті та 512 МБ відеопам'яті може перетворитися на пристрій із 24 ГБ оперативної пам'яті та 8 ГБ відеопам'яті.

Ця функція особливо корисна для ігор, що вимагають великого обсягу відеопам'яті, таких як Alan Wake II. У тестах на ноутбуці Asus Zenbook S 16 з увімкненою функцією Variable Graphics Memory продуктивність у грі Control збільшилася з 54 до 65 кадрів за секунду. Однак не всі ігри показали значне поліпшення.

Крім того, AMD представила технологію Fluid Motion Frames 2, яка збільшує частоту кадрів, створюючи нові кадри з меншими затримками. У поєднанні з Variable Graphics Memory і технологією FSR, ноутбуки можуть досягати значних поліпшень у продуктивності, наприклад, у грі Horizon Zero Dawn частота кадрів може збільшитися з 39 до 66 кадрів на секунду.