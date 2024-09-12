Ділитись іграми в Steam стало ще простіше. Сімейні групи вийшли з бети

Після тривалого періоду бета-тестування Сімейні групи Steam стали доступними для всіх користувачів. Вони замінять сімейний режим та сімейну бібліотеку.

Сімейна група може складатися з шести членів (включно з вами), і бібліотеки всіх користувачів будуть зібрані в одній загальній бібліотеці. Винятки можуть становити ігри, розробники яких відмовилися від сімейного доступу.





Вам більше не потрібно буде соромитися, якщо ви бачите, як ваш старший брат грає в гру, яка вам подобається, - ви зможете ділитися грою на різних пристроях, але не одночасно.

Найважливіше покращення в цьому оновленні - це можливість грати в ігри з бібліотеки члена сім'ї одночасно. Раніше, якщо власник гри грав в щось, це закривало доступ до всієї його бібліотеки. Єдине обмеження - не грати одночасно в одну й ту саму гру.

У сімейній групі визначатиметься 2 статуси для її члена: дорослий та дитина. Власник сімейної групи зможе визначати час, коли та в які саме ігри можна грати. Також власник групи зможе дивитися статистику, скільки годин та коли грав той чи інший учасник групи.

Створити Сімейну групу можна, перейшовши до налаштувань в меню Steam, після чого потрібно перейти в розділ Сім'я. Якщо ви вже були учасником Сімейної групи під час бета-тестування, створювати її заново не потрібно.