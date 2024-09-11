HUAWEI Mate XT: перший у світі смартфон із потрійним екраном та ціною від $2800

HUAWEI офіційно представила Mate XT Ultimate Design як перший у світі смартфон із потрійним екраном, що перебуває у виробництві.

HUAWEI Mate XT Ultimate Design у складеному стані має 6,4-дюймовий екран з роздільною здатністю FHD+ (2232×1008). При розкритті одного шарніра (так би мовити, наполовину) діагональ екрана збільшується до 7,9 дюйма, а роздільна здатність - до 2K (2232×2048). Нарешті, при повному розкритті смартфон перетворюється на 10,2-дюймовий планшет з 3K екраном (2232×3184). В цій моделі використовується LTPO OLED панель з високочастотним ШІМ-затемненням 1440 Гц і максимальною частотою опитування сенсора 240 Гц.





Екран виготовлено з гнучких матеріалів, що згинаються в різних напрямках. Стійкість до згинання була збільшена на 25% порівняно з традиційними складаними дисплеями. Внутрішня складка протистоїть стисненню, а зовнішня складка - розтягуванню. HUAWEI Mate XT Ultimate Design має композитну надміцну ламіновану структуру з використанням неньютонівської рідини та найбільшого в галузі скла UTG, що забезпечує надійний захист. У повністю відкритому стані товщина пристрою становить лише 3,6 мм.

Поки що не повідомляється, який процесор керує цим смартфоном з подвійним складанням. Очікується, що це модель Kirin 9000. Новинка має 16 ГБ оперативної пам'яті, а місткість вбудованого сховища може становити 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ. Місткість батареї становить 5600 мАгод. В цій моделі використовується найтонший у світі вуглецево-кремнієвий акумулятор товщиною лише 1,9 мм. Підтримується швидка дротова зарядка потужністю 66 Вт та бездротова зарядка потужністю 50 Вт. Новинка важить 298 г.

HUAWEI Mate XT Ultimate Design отримав потрійну основну камеру. Вона має головний 50-мегапіксельний 1/1,56-дюймовий сенсор з OIS та об'єктивом зі змінною діафрагмою від f/1.4 до f/4.0, надширококутний 12-мегапіксельний модуль та 12-мегапіксельний перископічний телефото модуль з 5,5-кратним збільшенням та OIS. Також пропонується внутрішня 8-мегапіксельна камера.

Ціна HUAWEI Mate XT Ultimate Design становить $2808 за базову версію 16+256 ГБ пам'яті, а за топову конфігурацію зі сховищем місткість 1 ТБ ціна досягає $3370. Продажі в Китаї розпочнуться з 20 вересня.

HUAWEI також представив складну сенсорну клавіатуру, яку можна поєднати з Mate XT, щоб забезпечити роботу, як на настільному ПК.