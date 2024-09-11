Sony офіційно представила PlayStation 5 Pro з кращим процесором та вищою ціною

Як і повідомлялося раніше, Sony 10 вересня 2024 року офіційно представила нову ігрову консоль PlayStation 5 Pro. Вона отримала кращий процесор та вищий цінник - $699,99 за цифрову версію з можливістю окремо докупити дисковод та окрему підставку для вертикального розміщення.





PlayStation 5 Pro отримала покращений графічний процесор, який, як стверджує компанія, має на 67% більше обчислювальних одиниць, ніж поточна консоль PS5, і на 28% швидшу пам'ять. Зі слів компанії, це забезпечує до 45% швидший рендеринг ігрового процесу. А для вищої швидкості завантаження консоль оснащено Wi-Fi 7. Також тут є підтримка VRR та роздільної здатності 8К.

Окрім цього, консоль отримала потужнішу технологію трасування променів, яка "забезпечує більш динамічне відображення та заломлення світла". Це вдвічі, а інколи втричі збільшує швидкістю трасування променів у порівнянні з PS5.

Також PS5 Pro отримала технологію масштабування на основі штучного інтелекту - PlayStation Spectral Super Resolution. Ця технологія використовує машинне навчання, щоб забезпечити чіткіше зображення.

На додачу, PlayStation 5 Pro отримала технологію Game Boost, яку можна використовувати у понад 8,5 тисяч ігор з PlayStation 4 та 5, які доступні за зворотною сумісністю. Ця функція стабілізує або навіть покращить продуктивність підтримуваних ігор з PS4 та звичайної PS5. Зокрема вона може покращити якість картинки та у деяких випадках роздільну здатність.

Консоль має такі ж розміри, як і звичайна PlayStation 5, а також отримала підтримку всіх сумісних аксесуарів, як-от PlayStation VR2, DualSense Edge та інших. Інтерфейс також залишається незмінним.

Попередні замовлення PlayStation 5 Pro з SSD ємністю 2 ТБ та вже встановленою копією Astro's Playroom (не плутати з новою Astro Bot) розпочнуть 26 вересня 2024 року, а реліз відбудеться 7 листопада, якраз коли в Україні перестане діяти безплатний PlayStation Plus.