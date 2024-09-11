Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Sony офіційно представила PlayStation 5 Pro з кращим процесором та вищою ціною

23:42 10.09.2024 |

Новини IT

Sony офіційно представила PlayStation 5 Pro з кращим процесором та вищою ціною

 

Як і повідомлялося раніше, Sony 10 вересня 2024 року офіційно представила нову ігрову консоль PlayStation 5 Pro. Вона отримала кращий процесор та вищий цінник - $699,99 за цифрову версію з можливістю окремо докупити дисковод та окрему підставку для вертикального розміщення.


PlayStation 5 Pro отримала покращений графічний процесор, який, як стверджує компанія, має на 67% більше обчислювальних одиниць, ніж поточна консоль PS5, і на 28% швидшу пам'ять. Зі слів компанії, це забезпечує до 45% швидший рендеринг ігрового процесу. А для вищої швидкості завантаження консоль оснащено Wi-Fi 7. Також тут є підтримка VRR та роздільної здатності 8К.

Окрім цього, консоль отримала потужнішу технологію трасування променів, яка "забезпечує більш динамічне відображення та заломлення світла". Це вдвічі, а інколи втричі збільшує швидкістю трасування променів у порівнянні з PS5.

Sony офіційно представила PlayStation 5 Pro з кращим процесором та вищою ціною

 

Також PS5 Pro отримала технологію масштабування на основі штучного інтелекту - PlayStation Spectral Super Resolution. Ця технологія використовує машинне навчання, щоб забезпечити чіткіше зображення.

На додачу, PlayStation 5 Pro отримала технологію Game Boost, яку можна використовувати у понад 8,5 тисяч ігор з PlayStation 4 та 5, які доступні за зворотною сумісністю. Ця функція стабілізує або навіть покращить продуктивність підтримуваних ігор з PS4 та звичайної PS5. Зокрема вона може покращити якість картинки та у деяких випадках роздільну здатність.

Sony офіційно представила PlayStation 5 Pro з кращим процесором та вищою ціною

 

Консоль має такі ж розміри, як і звичайна PlayStation 5, а також отримала підтримку всіх сумісних аксесуарів, як-от PlayStation VR2, DualSense Edge та інших. Інтерфейс також залишається незмінним.

Sony офіційно представила PlayStation 5 Pro з кращим процесором та вищою ціною

 

Попередні замовлення PlayStation 5 Pro з SSD ємністю 2 ТБ та вже встановленою копією Astro's Playroom (не плутати з новою Astro Bot) розпочнуть 26 вересня 2024 року, а реліз відбудеться 7 листопада, якраз коли в Україні перестане діяти безплатний PlayStation Plus.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Sony
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1400
  0,0452
 0,11
EUR
 1
 45,3774
  0,0056
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8389  0,00 0,01 41,4322  0,02 0,05
EUR 45,2111  0,19 0,41 45,9174  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1300  0,05 0,12 41,1600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес