Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

AMD припиняє гонку продуктивності з NVIDIA та зосередиться на доступних відеокартах

17:21 09.09.2024 |

Новини IT

 

AMD не планує конкурувати з NVIDIA на ринку топових відеокарт, а натомість зосередиться на доступності для користувачів. Про це розповів в інтерв'ю Tom's Hardware старший віцепрезидент компанії Джек Гюн.

Плани AMD щодо графічних процесорів високого класу майбутньої серії Radeon RX 8000 були поставлені під сумнів кількома витоками, які стверджують, що AMD скасувала випуск своїх карт RX 8000 топового рівня. Однак раніше компанія офіційно не коментувала це питання.

AMD відмовилася від боротьби за лідерство на ринку настільних графічних процесорів ще у 2019 році, коли вперше випустила свої карти RDNA 1, орієнтовані на масовий ринок. У наступних поколіннях компанія знову повернулася до боротьби за лідерство у продуктивності з основним конкурентом. Але сьогодні NVIDIA має першість на ринку дискретних ігрових графічних процесорів, лідируючи у продуктивності та займаючи 88% ринку, в той час, як AMD має лише 12% ринку.

"Отже, моїм пріоритетом номер один зараз є нарощування масштабу, щоб швидше досягти 40-50 відсотків ринку. Чи хочу я завоювати 10% TAM [Total Addressable Market - загальний цільовий ринок] чи 80%? Я за 80%, тому що не хочу, щоб AMD була компанією, яку можуть купити лише люди, що можуть дозволити собі Porsche та Ferrari. Ми хочемо створювати ігрові системи для мільйонів користувачів", - каже Гюн.

Відповідаючи на запитання, чи збирається AMD взагалі виходити на флагманський ринок, Джек Гюн не повідомив нічого конкретного, але пообіцяв, що компанія обов'язково повернеться до цього сегменту з часом.

Якщо нові карти AMD зможуть забезпечити відмінну продуктивність в середньому діапазоні за значно менші гроші, ніж пропозиції NVIDIA, це, ймовірно, привабить більше геймерів. Але при цьому знову залишиться без великого конкурента на ринку, що може привести до зростання цін на топові відеокарти.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: AMD
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0948
  0,0780
 0,19
EUR
 1
 45,3830
  0,1744
 0,38

Курс обміну валют на 06.09.24, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8415  0,05 0,13 41,4130  0,07 0,16
EUR 45,3974  0,09 0,21 46,0567  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,02 0,04 41,1000  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес