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AMD припиняє гонку продуктивності з NVIDIA та зосередиться на доступних відеокартах
17:21 09.09.2024 |
AMD не планує конкурувати з NVIDIA на ринку топових відеокарт, а натомість зосередиться на доступності для користувачів. Про це розповів в інтерв'ю Tom's Hardware старший віцепрезидент компанії Джек Гюн.
Плани AMD щодо графічних процесорів високого класу майбутньої серії Radeon RX 8000 були поставлені під сумнів кількома витоками, які стверджують, що AMD скасувала випуск своїх карт RX 8000 топового рівня. Однак раніше компанія офіційно не коментувала це питання.
AMD відмовилася від боротьби за лідерство на ринку настільних графічних процесорів ще у 2019 році, коли вперше випустила свої карти RDNA 1, орієнтовані на масовий ринок. У наступних поколіннях компанія знову повернулася до боротьби за лідерство у продуктивності з основним конкурентом. Але сьогодні NVIDIA має першість на ринку дискретних ігрових графічних процесорів, лідируючи у продуктивності та займаючи 88% ринку, в той час, як AMD має лише 12% ринку.
"Отже, моїм пріоритетом номер один зараз є нарощування масштабу, щоб швидше досягти 40-50 відсотків ринку. Чи хочу я завоювати 10% TAM [Total Addressable Market - загальний цільовий ринок] чи 80%? Я за 80%, тому що не хочу, щоб AMD була компанією, яку можуть купити лише люди, що можуть дозволити собі Porsche та Ferrari. Ми хочемо створювати ігрові системи для мільйонів користувачів", - каже Гюн.
Відповідаючи на запитання, чи збирається AMD взагалі виходити на флагманський ринок, Джек Гюн не повідомив нічого конкретного, але пообіцяв, що компанія обов'язково повернеться до цього сегменту з часом.
Якщо нові карти AMD зможуть забезпечити відмінну продуктивність в середньому діапазоні за значно менші гроші, ніж пропозиції NVIDIA, це, ймовірно, привабить більше геймерів. Але при цьому знову залишиться без великого конкурента на ринку, що може привести до зростання цін на топові відеокарти.
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