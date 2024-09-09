Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

AMD підтвердила процесор Ryzen Z2 Strix Point для портативних консолей - вийде на початку 2025 року

12:03 09.09.2024 |

Новини IT

 

AMD підтвердила випуск процесора для портативних консолей Z2 Extreme на початку 2025 року. Про це дізналися журналісти Digital Trends під час сесії запитань зі співробітниками AMD та Microsoft.

Чипи Ryzen Z1 та Ryzen Z1 Extreme базуються на архітектурі Phoenix, мають до 8 ядер Zen 4 і до 12 обчислювальних блоків графіки RDNA 3. Однак AMD вже випустила процесори Strix Point, які мають до 8 ядер Zen 5 та до 16 обчислювальних модулів RDNA 3.5. Це оновлення корисне для майбутніх портативних ігрових пристроїв, особливо з огляду на те, що AMD зосереджується на енергоефективності чипа.

Ось порівняння процесорів AMD для кишенькових консолей:

* Ryzen Z1 Extreme : 8C/16T (8x Zen 4) та 12 CU RDNA3
* Ryzen Z1: 2C+4c/12T (2x Zen 4 + 4x Zen 4c) та 4 CU RDNA3
* Ryzen Z2 Extreme: 12C/24T (4x Zen 5 + 8x Zen 5c) та 16 CU RDNA3.5

Різниця між серією Ryzen Z та серією Ryzen AI 300 полягає в підтримці NPU, яка, імовірно, буде вимкнена в консольному варіанті (але це не точно). Першими ігровими консолями, які, ймовірно, отримають Z2, є Asus ROG Ally 2 та Lenovo Legion Go 2.

Очікується, що нова серія Ryzen Z2 буде представлена ​​на початку 2025 року. Хоча AMD ще не надала конкретних часових рамок, чип можуть представити на CES 2025.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: AMD
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0948
  0,0780
 0,19
EUR
 1
 45,3830
  0,1744
 0,38

Курс обміну валют на 06.09.24, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8415  0,05 0,13 41,4130  0,07 0,16
EUR 45,3974  0,09 0,21 46,0567  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,02 0,04 41,1000  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес