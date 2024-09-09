AMD підтвердила процесор Ryzen Z2 Strix Point для портативних консолей - вийде на початку 2025 року

AMD підтвердила випуск процесора для портативних консолей Z2 Extreme на початку 2025 року. Про це дізналися журналісти Digital Trends під час сесії запитань зі співробітниками AMD та Microsoft.

Чипи Ryzen Z1 та Ryzen Z1 Extreme базуються на архітектурі Phoenix, мають до 8 ядер Zen 4 і до 12 обчислювальних блоків графіки RDNA 3. Однак AMD вже випустила процесори Strix Point, які мають до 8 ядер Zen 5 та до 16 обчислювальних модулів RDNA 3.5. Це оновлення корисне для майбутніх портативних ігрових пристроїв, особливо з огляду на те, що AMD зосереджується на енергоефективності чипа.

Ось порівняння процесорів AMD для кишенькових консолей:

* Ryzen Z1 Extreme : 8C/16T (8x Zen 4) та 12 CU RDNA3

* Ryzen Z1: 2C+4c/12T (2x Zen 4 + 4x Zen 4c) та 4 CU RDNA3

* Ryzen Z2 Extreme: 12C/24T (4x Zen 5 + 8x Zen 5c) та 16 CU RDNA3.5

Різниця між серією Ryzen Z та серією Ryzen AI 300 полягає в підтримці NPU, яка, імовірно, буде вимкнена в консольному варіанті (але це не точно). Першими ігровими консолями, які, ймовірно, отримають Z2, є Asus ROG Ally 2 та Lenovo Legion Go 2.

Очікується, що нова серія Ryzen Z2 буде представлена ​​на початку 2025 року. Хоча AMD ще не надала конкретних часових рамок, чип можуть представити на CES 2025.