DJI представила новий міні-дрон Neo для відеоблогерів зі штучним інтелектом та режимом 4K відео без пульта керування

DJI представила свій найменший і найкомпактніший дрон - DJI Neo, вагою лише 135 грамів. Завдяки цьому пристрою користувачі можуть легко знімати кінематографічне відео в 4K без використання пульта дистанційного керування.

Дрон можна запускати та приземляти прямо з долоні. Neo оснащений AI-технологіями для відстеження об'єктів, QuickShots для автоматичних зйомок, і записує відео в 4K з ультрастабілізацією.

Основні особливості DJI Neo

* AI-відстеження об'єктів: дрон автоматично стежить за рухом об'єкта, ідеально підходить для зйомки під час активного відпочинку чи відеоблогінгу.

* 4K UHD-відео: камера дрона знімає стабілізоване відео у форматі 4K/30 кадрів на секунду, що забезпечує чіткість та якість зображення.

* Шість інтелектуальних режимів зйомки: серед них такі популярні режими, як Dronie, Helix і Boomerang, які дають можливість знімати креативні відео з різних кутів.

* Зручність без пульта: дрон можна повністю контролювати через додаток DJI Fly, який використовує Wi-Fi-з'єднання та дозволяє керувати дроном на відстані до 50 метрів. Додатково є можливість під'єднати окуляри DJI Goggles та голосове управління.

* Час польоту: до 18 хвилин на одному заряді.

* Стабілізація: Neo оснащений одноосьовим механічним підвісом і технологіями RockSteady та HorizonBalancing для плавних відео, навіть у вітряних умовах.

* Внутрішня пам'ять: дрон має 22 ГБ внутрішньої пам'яті, достатньо для зберігання до 40 хвилин 4K-відео, а підключення до смартфона дозволяє легко передавати матеріали без додаткових кабелів.

* Бездротовий запис звуку: Після підключення до програми DJI Fly, DJI Neo може записувати аудіо за допомогою DJI Mic 2, підключеного через Bluetooth, або використовувати вбудований мікрофон телефону. Додаток також автоматично усуває шум гвинта та об'єднує аудіодоріжку з відзнятим матеріалом для чистого звуку.

* Високошвидкісна передача даних: Після зйомки матеріал можна миттєво перенести в додаток DJI Fly через Wi-Fi, що спрощує постпродакшн і обмін.

* Гламур одним дотиком: Додайте Glamour Effects до ваших відео через додаток DJI Fly, щоб виглядати на зйомці найкраще.

* Редагування: Додаток DJI Fly пропонує різноманітні шаблони та звукові ефекти для легкого редагування ваших відео.





DJI Neo вже доступний для замовлення за ціною 199 євро, а версія Fly More Combo пропонується за 349 євро. Офіційний дебют новинки відбудеться на виставці IFA 2024, яка проходитиме з 6 по 10 вересня в Німеччині, де відвідувачі зможуть протестувати дрон на стенді DJI.