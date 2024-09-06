Фінансові новини
- |
- 06.09.24
- |
- 13:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
DJI представила новий міні-дрон Neo для відеоблогерів зі штучним інтелектом та режимом 4K відео без пульта керування
11:40 06.09.2024 |
DJI представила свій найменший і найкомпактніший дрон - DJI Neo, вагою лише 135 грамів. Завдяки цьому пристрою користувачі можуть легко знімати кінематографічне відео в 4K без використання пульта дистанційного керування.
Дрон можна запускати та приземляти прямо з долоні. Neo оснащений AI-технологіями для відстеження об'єктів, QuickShots для автоматичних зйомок, і записує відео в 4K з ультрастабілізацією.
Основні особливості DJI Neo
* AI-відстеження об'єктів: дрон автоматично стежить за рухом об'єкта, ідеально підходить для зйомки під час активного відпочинку чи відеоблогінгу.
* 4K UHD-відео: камера дрона знімає стабілізоване відео у форматі 4K/30 кадрів на секунду, що забезпечує чіткість та якість зображення.
* Шість інтелектуальних режимів зйомки: серед них такі популярні режими, як Dronie, Helix і Boomerang, які дають можливість знімати креативні відео з різних кутів.
* Зручність без пульта: дрон можна повністю контролювати через додаток DJI Fly, який використовує Wi-Fi-з'єднання та дозволяє керувати дроном на відстані до 50 метрів. Додатково є можливість під'єднати окуляри DJI Goggles та голосове управління.
* Час польоту: до 18 хвилин на одному заряді.
* Стабілізація: Neo оснащений одноосьовим механічним підвісом і технологіями RockSteady та HorizonBalancing для плавних відео, навіть у вітряних умовах.
* Внутрішня пам'ять: дрон має 22 ГБ внутрішньої пам'яті, достатньо для зберігання до 40 хвилин 4K-відео, а підключення до смартфона дозволяє легко передавати матеріали без додаткових кабелів.
* Бездротовий запис звуку: Після підключення до програми DJI Fly, DJI Neo може записувати аудіо за допомогою DJI Mic 2, підключеного через Bluetooth, або використовувати вбудований мікрофон телефону. Додаток також автоматично усуває шум гвинта та об'єднує аудіодоріжку з відзнятим матеріалом для чистого звуку.
* Високошвидкісна передача даних: Після зйомки матеріал можна миттєво перенести в додаток DJI Fly через Wi-Fi, що спрощує постпродакшн і обмін.
* Гламур одним дотиком: Додайте Glamour Effects до ваших відео через додаток DJI Fly, щоб виглядати на зйомці найкраще.
* Редагування: Додаток DJI Fly пропонує різноманітні шаблони та звукові ефекти для легкого редагування ваших відео.
DJI Neo вже доступний для замовлення за ціною 199 євро, а версія Fly More Combo пропонується за 349 євро. Офіційний дебют новинки відбудеться на виставці IFA 2024, яка проходитиме з 6 по 10 вересня в Німеччині, де відвідувачі зможуть протестувати дрон на стенді DJI.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ їде в Росію: цілі Заходу, ігри Москви і що це дасть Україні
ТОП-НОВИНИ
|Гендиректора «Укроборонпрому» Сметаніна призначили міністром із питань стратегічних галузей промисловості
|Рада призначила Коваля міністром аграрної політики та продовольства
|Рада призначила Калмикову міністром у справах ветеранів
|Президент Румунії схвалив передання Україні ЗРК Patriot
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм
У РУБРИЦІ
|DJI представила новий міні-дрон Neo для відеоблогерів зі штучним інтелектом та режимом 4K відео без пульта керування
|Intel відмовилася від виробництва 2-нм процесорів та одразу перейде до 1,8-нм техпроцесу
|Білл Гейтс вірить у світле майбутнє зі штучним інтелектом
|Рекламодавці зменшать витрати на рекламу у соцмережі X
|Ілон Маск анонсував запуск нового застосунку X TV для смарт-телевізорів, але поки що в бета-тесті
|BMW з Toyota готуються випустити автомобілі на водневих двигунах – Bloomberg
Бізнес
|Qualcomm представила 8-ядерний Snapdragon X Plus для бюджетніших ноутбуків
|YouTube дозволить батькам слідкувати за акаунтами своїх дітей
|Google анонсувала п'ять нових функцій для Android
|Intel представила нові процесори Core Ultra 200V: ще потужніші та енергоефективніші
|В Німеччині погодили податкові пільги на електромобілі
|Intel презентувала процесори для ноутбуків Lunar Lake
|Red Magic 9S Pro+ став найпотужнішим Android-смартфоном за версією AnTuTu в серпні 2024 року