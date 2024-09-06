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АНАЛІТИКА

Intel відмовилася від виробництва 2-нм процесорів та одразу перейде до 1,8-нм техпроцесу

10:27 06.09.2024 |

Новини IT

 

Intel повідомляє, що прогрес у розробці техпроцесу 20А дав компанії можливість пропустити цей етап та одразу перейти до техпроцесу 18А (1,8-нм). Процесори Arrow Lake, які використовуватимуть техпроцес 20А, будуть виготовлятися на фабриках партнерів Intel.

Буква А у назві техпроцесу відповідає за одиницю вимірювання техпроцесу - ангстрем, яка відповідає 0,1 нанометра.

Успіхи у розробці 20A дозволили компанії успішно інтегрувати транзисторну архітектуру із затвором RibbonFET і технологію живлення PowerVia. Віцепрезидент Intel Бен Селл пояснює, що таке рішення дозволить компанії не марнувати інженерні ресурси та одразу виготовляти кращий продукт, на який здатна компанія.

Поточна щільність дефектів у Intel 18A вже становить D0 <0,40, через що компанія вважає економічно доцільним перехід на нову версію вже зараз.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Intel
 

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