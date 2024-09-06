Рекламодавці зменшать витрати на рекламу у соцмережі X

Ситуація довкола соцмережі X та рекламодавців може стати ще гіршою. Як йдеться у новому звіті від маркетингової аналітичної компанії Kantar, довіра маркетологів до платформи зараз неймовірно низька, що спричинить менші витрати на рекламу. Про це сповіщає Advanced-Television.

Повідомляється, що 26% маркетологів заявили про наміри зменшити витрати на рекламу на платформі Ілона Маска у 2025 році. Головна причина полягає у тому, що довіра маркетологів до X значно впала за минулі роки.

Станом на 2022 рік, довіра до тоді ще Twitter серед маркетологів становила 22%, до 2024 року ця цифра зменшилася майже вдвічі - до 12%. Лише 4% рекламодавців говорять про те, що реклама на X забезпечує безпеку бренду.

Як пояснює директор із глобального лідерства у сфері медіа в Kantar Гонча Бубані, для того, щоб на платформі могли розміщувати рекламу, ця платформа має забезпечити безпеку іміджу цього ж бренду.

У випадку з соціальною мережею Маска, де активно поширюється пропаганда, расизм, сексизм та навіть захист нацизму, а сама платформа може зазнавати постійних непередбачуваних змін через забаганки генерального директора, забезпечити цю безпеку дуже важко.

Рекламодавці великих брендів надають перевагу іншим платформам, найулюбленішою з яких є YouTube. До першої п'ятірки також входять Instagram, Google, Netflix та Spotify.

Водночас споживачі також не довіряють соціальній мережі Маска і надають перевагу рекламі на Amazon, TikTok, Instagram, Google та Netflix.

Загалом такі зміни теоретично можуть мати позитивний вплив для користувачів, адже реклами може стати менше. Проте є й друга сторона медалі - платформа може стати переповнена низькоякісною чи відверто шахрайською рекламою.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року багато рекламодавців почали залишати X, на що Ілон Маск сказав їм "піти до біса". Коли ж бойкот від рекламодавців набрав серйозніших масштабів у 2024 році, компанія почала позиватися до них.