Фінансові новини
- |
- 06.09.24
- |
- 02:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ілон Маск анонсував запуск нового застосунку X TV для смарт-телевізорів, але поки що в бета-тесті
23:11 05.09.2024 |
Ілон Маск запустив новий додаток X TV, призначений для потокового мовлення на смарт-телевізорах. Застосунок X TV, що перебуває у стадії бета-тестування, пропонує користувачам гібридну платформу, що об'єднує прямі трансляції та вірусні відео.
Наразі застосунок доступний на Google Play, у магазині застосунків LG і Amazon App Store, що дає змогу використовувати його на пристроях Amazon Fire TV, LG webOS, Android TV і Google TV. Користувачам поки що доступний повністю безкоштовний контент, куди також входять ексклюзивні матеріали, прямі трансляції та новини.
Серед функцій X TV - можливість зберігати до 72 годин контенту за допомогою функції Replay TV, починати перегляд прямих трансляцій з початку за допомогою Startover TV і записувати до 100 годин контенту без додаткових витрат за допомогою безкоштовної хмари DVR. Для використання програми потрібен обліковий запис X. Застосунок поступово поширюється, і поки що невідомо, коли він вийде зі стадії бета-тестування.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ їде в Росію: цілі Заходу, ігри Москви і що це дасть Україні
ТОП-НОВИНИ
|Гендиректора «Укроборонпрому» Сметаніна призначили міністром із питань стратегічних галузей промисловості
|Рада призначила Коваля міністром аграрної політики та продовольства
|Рада призначила Калмикову міністром у справах ветеранів
|Президент Румунії схвалив передання Україні ЗРК Patriot
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рекламодавці зменшать витрати на рекламу у соцмережі X
|Ілон Маск анонсував запуск нового застосунку X TV для смарт-телевізорів, але поки що в бета-тесті
|BMW з Toyota готуються випустити автомобілі на водневих двигунах – Bloomberg
|США, Британія та країни ЄС підпишуть першу міжнародну угоду про використання ШІ
|США хоче почати розслідування проти китайських маркетплейсів Temu та Shein
|Qualcomm представила 8-ядерний Snapdragon X Plus для бюджетніших ноутбуків
Бізнес
|Intel представила нові процесори Core Ultra 200V: ще потужніші та енергоефективніші
|В Німеччині погодили податкові пільги на електромобілі
|Intel презентувала процесори для ноутбуків Lunar Lake
|Red Magic 9S Pro+ став найпотужнішим Android-смартфоном за версією AnTuTu в серпні 2024 року
|В Україні зріс попит на гібридні авто та електрокари
|Продаж чипів у світі в липні підскочив на 18,7% і досяг $51,32 млрд - SIA
|Instagram дозволяє коментувати Stories