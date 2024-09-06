Ілон Маск анонсував запуск нового застосунку X TV для смарт-телевізорів, але поки що в бета-тесті

Ілон Маск запустив новий додаток X TV, призначений для потокового мовлення на смарт-телевізорах. Застосунок X TV, що перебуває у стадії бета-тестування, пропонує користувачам гібридну платформу, що об'єднує прямі трансляції та вірусні відео.

Наразі застосунок доступний на Google Play, у магазині застосунків LG і Amazon App Store, що дає змогу використовувати його на пристроях Amazon Fire TV, LG webOS, Android TV і Google TV. Користувачам поки що доступний повністю безкоштовний контент, куди також входять ексклюзивні матеріали, прямі трансляції та новини.





Серед функцій X TV - можливість зберігати до 72 годин контенту за допомогою функції Replay TV, починати перегляд прямих трансляцій з початку за допомогою Startover TV і записувати до 100 годин контенту без додаткових витрат за допомогою безкоштовної хмари DVR. Для використання програми потрібен обліковий запис X. Застосунок поступово поширюється, і поки що невідомо, коли він вийде зі стадії бета-тестування.