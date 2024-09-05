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Qualcomm представила 8-ядерний Snapdragon X Plus для бюджетніших ноутбуків
11:55 05.09.2024 |
Qualcomm, на додачу до вже представленого 10-ядерного процесора Snapdragon X Plus, офіційно анонсувала ще й 8-ядерний чип, який повинен зменшити вартість комп'ютерів Copilot+ щонайменше на $100. Про це повідомляє The Verge.
Нові 8-ядерні процесори мають набір таких самих функцій, як і старші 10 та 12-ядерні моделі, наприклад, 45 TOPS, однак відчутно меншу продуктивність.
Чипи мають майже вдвічі менше графічних потужностей для ігор та графічних програм, а також на 12 МБ менше кешу центрального процесора.
Попри це, внутрішні тести Qualcomm показують, що 8-ядерний Snapdragon X Plus все ж не надто поступається старшій моделі та 12-ядерному Snapdragon X Elite, якщо не брати до уваги графічні тести.
З Snapdragon X Plus вже є перші два анонсовані ноутбуки, що використають процесор - Asus Zenbook S 15 та Dell Inspiron 14, які коштуватимуть $899. А трохи раніше Qualcomm повідомляла, що у 2025 році вартість таких комп'ютерів зменшиться до $700.
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