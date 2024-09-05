Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

YouTube дозволить батькам слідкувати за акаунтами своїх дітей

10:36 05.09.2024 |

Новини IT

 

YouTube запускає нову функцію нагляду, яка дозволяє батькам пов'язувати свої акаунти з акаунтами дітей та переглядати їхню активність. За словами представників YouTube, це допоможе батькам бути більш обізнаними про активність своїх дітей в інтернеті. Про це пише The Verge.

Облікові записи можна буде пов'язати в Сімейному центрі YouTube. Це дозволить батькам бачити загальну інформацію, таку як підписки, коментарі та кількість завантажень, зроблених їхньою дитиною. На обидва пов'язані акаунти також надсилатимуться сповіщення, наприклад, про завантаження на платформу нового відео або початок прямої трансляції.

YouTube називає це "першою ітерацією", яка ґрунтується на вже наявних інструментах нагляду за акаунтами дітей, а також на розробці нових функцій, які дадуть змогу глибше зрозуміти активність дитини.

YouTube також заявляє, що ця функція забезпечує "взаємний контроль", тобто дитина може вимкнути цю функцію зі свого боку у будь-який час.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0890
  0,1876
 0,45
EUR
 1
 45,5882
  0,0183
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 12:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8936  0,00 0,01 41,4812  0,09 0,22
EUR 45,3032  0,01 0,03 46,0052  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0700  0,26 0,63 41,0900  0,28 0,68
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес