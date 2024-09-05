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YouTube дозволить батькам слідкувати за акаунтами своїх дітей
10:36 05.09.2024 |
YouTube запускає нову функцію нагляду, яка дозволяє батькам пов'язувати свої акаунти з акаунтами дітей та переглядати їхню активність. За словами представників YouTube, це допоможе батькам бути більш обізнаними про активність своїх дітей в інтернеті. Про це пише The Verge.
Облікові записи можна буде пов'язати в Сімейному центрі YouTube. Це дозволить батькам бачити загальну інформацію, таку як підписки, коментарі та кількість завантажень, зроблених їхньою дитиною. На обидва пов'язані акаунти також надсилатимуться сповіщення, наприклад, про завантаження на платформу нового відео або початок прямої трансляції.
YouTube називає це "першою ітерацією", яка ґрунтується на вже наявних інструментах нагляду за акаунтами дітей, а також на розробці нових функцій, які дадуть змогу глибше зрозуміти активність дитини.
YouTube також заявляє, що ця функція забезпечує "взаємний контроль", тобто дитина може вимкнути цю функцію зі свого боку у будь-який час.
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