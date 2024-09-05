Google анонсувала п'ять нових функцій для Android

Компанія Google представила нові функції для операційної системи Android.

Йдеться про чотири функції для смартфонів та одну - для смарт-годинників. Перше нововведення пов'язане з TalkBack. Тепер програма читання з екрана для Android буде використовувати моделі Gemini, щоб ви могли чути докладні аудіоописи зображень.

Далі йде поліпшена функція Circle to Search. Тепер вона може визначати, яка пісня грає поруч із вами або на вашому телефоні.

Третє нововведення пов'язане з функцією читання сторінок у Google Chrome. Користувачі можуть вибрати швидкість прослуховування, як у подкастах, а також тип голосу і мову.

Також Google додала підтримку Android Earthquake Alerts System для всіх штатів у США і можливість використовувати офлайн-карти Google Maps на смарт-годинниках з WearOS на борту.

Коли чекати

Усі вище згадані нововведення з'являться у користувачів поступово. Функції будуть доступні не тільки власникам Google Pixel.