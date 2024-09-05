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АНАЛІТИКА

Intel представила нові процесори Core Ultra 200V: ще потужніші та енергоефективніші

23:05 04.09.2024 |

Новини IT

Intel представила нові процесори Core Ultra 200V: ще потужніші та енергоефективніші
 

Компанія Intel оголосила про випуск нової серії процесорів Core Ultra 200V, покоління Lunar Lake. Ці процесори обіцяють поліпшену продуктивність і більш тривалий час автономної роботи. Крім того, Intel планує використовувати Core Ultra 200V для функцій штучного інтелекту, зокрема для платформи Microsoft Copilot+PC, яка буде запущена пізніше цього року.

Intel представила нові процесори Core Ultra 200V: ще потужніші та енергоефективніші

 

Пристрої на базі Core Ultra 200V почнуть надходити в продаж із 24 вересня. Intel співпрацює з 20 різними партнерами, включно з Acer, Asus, Dell, LG, MSI та Samsung, що забезпечить присутність Core Ultra 200V у більш ніж 80 різних пристроях.

Intel представила нові процесори Core Ultra 200V: ще потужніші та енергоефективніші

 

Intel стверджує, що нові процесори пропонують "найшвидше ядро CPU" і "найкращі показники для ШІ", а порівняно з конкурентами, як-от Qualcomm і AMD, Core Ultra 200V забезпечить до 50% менше енергоспоживання і до 120 TOPS на CPU і GPU. Очікується, що пристрої на базі Core Ultra 200V працюватимуть до 20 годин без підзарядки.

Intel представила нові процесори Core Ultra 200V: ще потужніші та енергоефективніші

 

В ігровому сегменті Core Ultra 200V також демонструє високі результати, пропонуючи до 31% швидшу продуктивність в іграх у порівнянні з конкурентами. Також повідомляється, що нові процесори Intel на 58% швидше, ніж конкуренти, обробляють завдання штучного інтелекту. Однак реальну продуктивність цих чипів в умовах повсякденного використання ще належить оцінити.


Intel представила нові процесори Core Ultra 200V: ще потужніші та енергоефективніші

 

Intel представила нові процесори Core Ultra 200V: ще потужніші та енергоефективніші
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Intel
 

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