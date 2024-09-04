Intel презентувала процесори для ноутбуків Lunar Lake

Intel представила процесори для ноутбуків Core Ultra 200V (Lunar Lake). Перші ноутбуки з новими чипами з'являться в продажу вже 24 вересня 2024 року. Компанія обіцяє "найшвидше ядро процесора", "найкращий вбудований графічний процесор" та "найкращу продуктивність штучного інтелекту", повідомляє The Verge.

Dell анонсувала нову версію свого флагманського ноутбука XPS 13 із чипом Lunar Lake вартістю 1400 доларів США, яка практично ідентична поточній моделі в усіх інших відношеннях: той самий корпус, ті самі розміри, той самий екран, та сама батарея ємністю 55 Вт-год. І все ж, Dell заявляє, що тепер він може працювати до 26 годин при потоковій передачі Netflix у 1080p при яскравості 150 ніт, порівняно з 18 годинами у попередній версії.

Це на 44% більше, що є гігантським стрибком для Intel, якщо це правда. Для порівняння версія XPS 13 з Snapdragon X Elite має дещо довший термін роботи від акумулятора при аналогічному навантаженні - до 27 годин.

Щодо ігор, Intel стверджує, що нарешті випередила AMD і абсолютно "розгромила" Qualcomm, оскільки її Core Ultra 9 288V має на 68% вищу частоту кадрів у середньому, ніж топовий Qualcomm X1E-84-100 у Samsung Galaxy Book4 Edge, і на 16% вищу частоту кадрів, ніж чип AMD HX 370 в Asus Zenbook S 16.

І це без використання технології масштабування XeSS від Intel. Із нею компанія стверджує, що навіть ігри з трасуванням променів перебувають в межах досяжності її інтегрованого графічного процесора.

Щодо штучного інтелекту, то Intel стверджує, що її нові комп'ютери мають набагато вищу продуктивність, ніж Qualcomm, при використанні функцій Adobe Premiere і Lightroom, а також інших додатків.

Але варто зазначити, Intel добре приховує це, але Lunar Lake - не найпотужніший процесор для ноутбуків. Це навіть не найпотужніший процесор Intel.

Чипи Intel Core Ultra 200V мають лише вісім ядер, вісім потоків, максимум вісім ядер графічного процесора і до 32 ГБ оперативної пам'яті, без можливості додати більше в майбутньому.

Одним із ключових покращень ефективності Intel було позбавлення від окремих планок пам'яті або мікросхем, замість цього вони були вбудовані в корпус процесора. Intel також відмовилася від гіперпотоковості - технології, яка дозволяла ядрам процесора опрацьовувати більше одного потоку.

І хоча Intel заявляє, що її 8-потокові чипи Lunar Lake можуть перевершити 14- або 22-потокові чіпи Meteor Lake при меншому енергоспоживанні, чипи Intel останнього покоління насправді можуть випереджати їх, якщо їм надати більше потужності - як це робить AMD HX 370.



