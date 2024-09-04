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Red Magic 9S Pro+ став найпотужнішим Android-смартфоном за версією AnTuTu в серпні 2024 року
12:18 04.09.2024 |
Компанія AnTuTu опублікувала список найпотужніших Android-смартфонів у серпні 2024 року.
Топ-10 очолив смартфон Red Magic 9S Pro+ із процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, а також 24 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 1 ТБ. Гаджет набрав у тесті продуктивності 2 127 528 балів.
Друге місце посів OnePlus Ace 3 Pro c чипом Snapdragon 8 Gen 3 і такою ж кількістю пам'яті. Він отримав 2 107 208 балів. На третьому місці розташувався iQOO Neo 9S Pro+ з 2 106 418 балів і такими ж характеристиками.
Далі йде ASUS ROG Phone 8 Pro (2 093 592), iQOO Neo 9S Pro (2 091 933), Redmi K70 (2 085 769), vivo X100 Ultra (2 050 569), vivo X100 Pro (2 019 403), vivo X100 (2 015 347) та OnePlus 12 (2 010 851).
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