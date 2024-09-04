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АНАЛІТИКА

Продаж чипів у світі в липні підскочив на 18,7% і досяг $51,32 млрд - SIA

11:53 04.09.2024 |

Новини IT

 

Світовий продаж напівпровідників у липні збільшився на 18,7% - до $51,32 млрд порівняно з $43,22 млрд того самого місяця 2023 року, повідомляють у пресрелізі Асоціації напівпровідникової промисловості (Semiconductor Industry Association, SIA).

Порівняно з червнем поставки зросли на 2,7%.У помісячному обчисленні показник зростає четвертий місяць поспіль.

Продаж чипів у липні в Північній і Південній Америці підвищився на 40,1% порівняно з тим самим місяцем роком раніше, у Китаї - на 19,5%. У Європі він знизився на 12%, в Японії - на 0,8%, в Азійсько-Тихоокеанському та інших регіонах - зріс на 16,7%.

Реалізація напівпровідників порівняно з червнем у Північній і Південній Америці збільшилася на 4,3%, у КНР - на 0,9%, у Японії - на 3,3%, в АТР та інших - на 3,9%. Європейський ринок скоротився на 0,5%.

SIA охоплює близько 99% американських виробників напівпровідникової галузі та близько 66% виробників чіпів з інших країн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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