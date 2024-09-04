Instagram дозволяє коментувати Stories

Instagram додає можливість коментувати Stories. Раніше на історії можна було відповідати тільки в приватних повідомленнях. Тепер коментарі можна залишати прямо під Stories, і вони зникнуть через 24 години.

Власники історій можуть вирішити, чи можуть коментувати всі підписники, чи тільки певні люди. Коментарі будуть видимі у самій історії, а не в особистих повідомленнях.

Коментарі до історії можна ввімкнути або вимкнути для будь-якої окремої публікації. Якщо ввімкнено, коментарі можуть бачити всі підписники, але залишати їх можуть лише ті, кого ви виберете. Невеликі зображення профілів коментаторів відображатимуться внизу піктограми історії, тому знатимете, що коментарі є, перш ніж переглянути публікацію.

Також можна відповідати на Stories через DM, якщо така опція включена в налаштуваннях. Instagram тепер пропонує більше можливостей для створення Stories, таких як налаштувальні шаблони, фони від ШІ і нові інтерактивні наклейки.