Фінансові новини
- |
- 04.09.24
- |
- 11:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Instagram дозволяє коментувати Stories
09:44 04.09.2024 |
Instagram додає можливість коментувати Stories. Раніше на історії можна було відповідати тільки в приватних повідомленнях. Тепер коментарі можна залишати прямо під Stories, і вони зникнуть через 24 години.
Власники історій можуть вирішити, чи можуть коментувати всі підписники, чи тільки певні люди. Коментарі будуть видимі у самій історії, а не в особистих повідомленнях.
Коментарі до історії можна ввімкнути або вимкнути для будь-якої окремої публікації. Якщо ввімкнено, коментарі можуть бачити всі підписники, але залишати їх можуть лише ті, кого ви виберете. Невеликі зображення профілів коментаторів відображатимуться внизу піктограми історії, тому знатимете, що коментарі є, перш ніж переглянути публікацію.
Також можна відповідати на Stories через DM, якщо така опція включена в налаштуваннях. Instagram тепер пропонує більше можливостей для створення Stories, таких як налаштувальні шаблони, фони від ШІ і нові інтерактивні наклейки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Україна утримуватиме Курщину, поки Путін не почне переговори
|Зеленський звільнив заступника керівника ОП Шурму
|Верещук подала заяву про відставку
|Стефанішина подала до Ради заяву про відставку, - Стефанчук
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Instagram дозволяє коментувати Stories
|У 2024 році Китай інвестував у напівпровідники $25 млрд — більше, ніж США, Тайвань та Південна Корея разом
|Надмірна любов до роботи: японці не хочуть переходити на 4-денний робочий тиждень
|Volkswagen планує закрити заводи у Німеччині вперше за 87 років
|Продажі електромобілів у Норвегії досягли рекордних 94% ринку
|Організатор Grammy каже, що в музичній індустрії хвилюються через використання ШІ
|Витік деталей нового процесора Snapdragon X Plus: доступні ноутбуки на базі чіпсета Qualcomm з'являться у 2025 році
Бізнес
|Бразилія заборонила X / Twitter та штрафуватиме на $8900 в день за доступ через VPN - Apple та Google зобов'язані видалити застосунок
|Бразилія заморожує рахунки Starlink: X готується до закриття у країні
|Фінансовий успіх Telegram під загрозою через справу проти Дурова – FT
|Google впроваджує штучний інтелект у Gmail на Android
|В ЄС перевіряють, чи не приховував Telegram кількість своїх європейських користувачів
|Apple і NVIDIA ведуть переговори про інвестування в OpenAI
|Play Маркет тепер дає змогу оновлювати до трьох додатків одночасно