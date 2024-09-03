Організатор Grammy каже, що в музичній індустрії хвилюються через використання ШІ

Гарві Мейсон молодший, генеральний директор Академії звукозапису, організаторів популярної музичної церемонії нагородження Grammy, каже, що у музичній індустрії також є занепокоєння через штучний інтелект. Про це повідомляє TechCrunch.

Раніше Мейсон розповідав, що на Grammy почнуть приймати пісні, що були створені за допомогою штучного інтелекту. Під час оголошення у людей виникло багато запитань, як саме це працюватиме.

У правилах церемонії Grammy написали, що якщо трек був написаний ШІ, але його виконала реальна людина, то він попадатиме у розділ виступів, якщо ж навпаки - написала людина, а виконав ШІ, то у категорію написання.

"Це трохи тонка грань, але це буде розвиватися. Я сподіваюся, що ми зможемо продовжувати відзначати людську творчість на найвищому рівні", - прокоментував Мейсон.

Мейсон розповідає, що в галузі справді є занепокоєння щодо використання штучного інтелекту, який вже активно застосовують у процесі освоєння та вирівнювання звуків. Однак допоки деякі люди нервують та переживають за свою роботу, інші ставлять до ШІ оптимістично.

Найбільше занепокоєння викликає необхідність отримання належних дозволів на використання робіт творців, забезпечення того, щоб люди отримували авторські права окрема від ШІ та чесних виплат. А найбільшою проблемою є забезпечити такі умови для всієї індустрії.

Щоб покращити умови у всій музичній індустрії, Мейсон запустив кампанію Human Aretistry Campaign, яка має допомогти поширити захист творців по всій сфері. Водночас він вважає, що люди еволюціонують, щоб жити зі штучним інтелектом.

"Ми будемо створювати чудову музику з новою технологією. Але я просто хочу бути впевненим, що це буде зроблено чесно стосовно творців", - каже Мейсон.